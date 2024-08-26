Польша подняла авиацию из-за ракетного удара РФ по Украине

В Польше подняли авиацию из-за угрозы российских ракет в Западной Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование польской армии в Х (Twitter).

"Утром наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, которые расположены, в том числе, на западной территории Украины", — говорится в сообщении.

"Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией", — добавили в Оперативном командовании польской армии.

Напомним, российские оккупанты утром 26 августа устроили массированную ракетную и дроновую атаку по территории Украины. Взрывы в результате ракетных ударов зафиксировали в Харькове, Кривом Роге, Кропивницком, Днепре, Хмельницком и Винницкой области.

Украинцев призывают находиться в безопасных местах.

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