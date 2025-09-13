Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за российских дронов над Украиной

Польская авиация / © Associated Press

Из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины начата работа военной авиации в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

«В связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве». — предупреждает командование.

«Польские и союзнические самолеты действуют в нашем пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности», — добавляют там.

В командовании отмечают, что эти действия носят превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно на территориях, прилегающих к зоне угрозы.

Кроме того, закрыт аэропорт Люблина.

«В связи с деятельностью военной авиации аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для полетов», — сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг.

Стоит отметить, что из западных областей воздушная тревога объявлена в Волынской области.

Атака дронов на Польшу 10 сентября

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели российские беспилотные летательные аппараты.

Президент Польши Кароль Навроцкий охарактеризовал атаку российских дронов как «провокацию» не только для армии и политического руководства, но и для проверки готовности НАТО реагировать на такие инциденты.

Впоследствии премьер Дональд Туск подчеркнул, что попытки переложить вину за вторжение беспилотников в Украину являются дезинформацией и манипуляцией. Он подчеркнул, что «ответственность лежит в Российской Федерации».

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски заявил, что у Польши есть все доказательства того, что атака беспилотников ночью 10 сентября была спланированной провокацией Российской Федерации.

В то же время первая реакция президента США Дональда Трампа на инцидент ограничилась лаконичным сообщением в соцсети без прямого осуждения Москвы. Он написал: «Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Такой».

На следующий день, 11 сентября, Трамп предположил, что атака РФ могла быть «ошибкой», однако признал, что крайне недоволен этой ситуацией.