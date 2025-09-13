- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 353
- Время на прочтение
- 2 мин
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за российских дронов над Украиной
Польские и союзнические самолеты действуют в воздушном пространстве страны, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшую готовность.
Из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины начата работа военной авиации в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.
«В связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве». — предупреждает командование.
«Польские и союзнические самолеты действуют в нашем пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности», — добавляют там.
В командовании отмечают, что эти действия носят превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно на территориях, прилегающих к зоне угрозы.
Кроме того, закрыт аэропорт Люблина.
«В связи с деятельностью военной авиации аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для полетов», — сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг.
Стоит отметить, что из западных областей воздушная тревога объявлена в Волынской области.
Атака дронов на Польшу 10 сентября
В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели российские беспилотные летательные аппараты.
Президент Польши Кароль Навроцкий охарактеризовал атаку российских дронов как «провокацию» не только для армии и политического руководства, но и для проверки готовности НАТО реагировать на такие инциденты.
Впоследствии премьер Дональд Туск подчеркнул, что попытки переложить вину за вторжение беспилотников в Украину являются дезинформацией и манипуляцией. Он подчеркнул, что «ответственность лежит в Российской Федерации».
Вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски заявил, что у Польши есть все доказательства того, что атака беспилотников ночью 10 сентября была спланированной провокацией Российской Федерации.
В то же время первая реакция президента США Дональда Трампа на инцидент ограничилась лаконичным сообщением в соцсети без прямого осуждения Москвы. Он написал: «Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Такой».
На следующий день, 11 сентября, Трамп предположил, что атака РФ могла быть «ошибкой», однако признал, что крайне недоволен этой ситуацией.