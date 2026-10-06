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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Польша подняла авиацию из-за атаки РФ, но тревогу ошибочно объявили не там

Во время российских обстрелов Украины польские военные подняли авиацию, однако предупреждения о воздушной опасности ошибочно получили жители воеводства на границе с Германией вместо региона возле Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Польский самолет

Польский самолет / © Википедия

Вечером 5 октября Польша поднимала военную авиацию из-за российской атаки на Украину. В то же время, во время рассылки предупреждений об опасности произошла ошибка.

Об этом сообщил Правительственный центр безопасности Польши .

В 19:30 по местному времени жителям Люблинского воеводства, граничащего с Украиной, должны были послать предупреждения о российской воздушной атаке и работе польских ВВС. Уже через 18 минут угрозу отменили.

Впоследствии выяснилось, что сообщения по ошибке получили жители Любушского воеводства, расположенного на границе с Германией.

В Правительственном центре безопасности признали ошибку и извинились перед получателями, отметив, что ошибочное оповещение могло вызвать тревогу и побуждать людей к защитным мерам.

Напомним, что Польша готовится к войне: новый закон должен изменить систему обороны

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