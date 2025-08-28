ТСН в социальных сетях

Польша подняла авиацию из-за российских ударов по Украине

В действие приведены польские и союзнические воздушные средства, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в наивысшую готовность.

Польша подняла авиацию из-за российских ударов по Украине

Польша подняла авиацию из-за российских ударов по Украине / Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ

Из-за ракетных ударов дальнего радиуса действия авиации РФ по территории Украины в ночь на 28 августа 2025 года в Польше повышена готовность воздушного пространства и приведена в полную боевую готовность подразделения ПВО и радиолокационной разведки.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил РП в соцсети Х.

«Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши Командующий Оперативным командованием Вооруженных сил РП ввел все необходимые процедуры. В действие приведены польские и союзнические воздушные средства, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности», — говорится в сообщении.

По данным командования, эти меры носят превентивный характер и направлены на охрану воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к угрожающей зоне.

«Оперативное командование Вооруженных сил РП контролирует текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию», — отметили в сообщении.

Напомним, в Киеве выросло количество погибших в результате ночной атаки россиян. Известно о минимум восьми жертвах, среди них ребенок. Десятки жителей получили ранения.

