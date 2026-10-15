Польша подняла авиацию из-за российской воздушной атаки по Украине: о чем предупредили жителей

Истребители Фото иллюстративный / © Associated Press

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В Польше объявили предупреждение о российской воздушной атаке на территории Украины. В воздушном пространстве в Польше работает польская авиация.

Об этом сообщили в правительственном центре безопасности Польши (RCB), который разослал соответствующие уведомления жителям Люблинского воеводства.

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В сообщении говорится: «Внимание! Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве в Польше работает польская авиация. Ожидайте дальнейших сообщений».

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Напомним, в НАТО оценили будущее России после войны и назвали главные угрозы Альянсу. Чиновники поделились оценками долгосрочных последствий войны для России, а также проанализировали текущий уровень угроз безопасности стран-членов.

Тем временем в ЕС готовят более жесткие визовые правила для граждан России из-за опасений диверсий, поджогов и других гибридных угроз для Шенгенской зоны.

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