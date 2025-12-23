ТСН в социальных сетях

Мир
1272
1 мин

Польша подняла истребители из-за атаки РФ по Украине

Поляки и союзники начали операции в воздушном пространстве из-за обстрела Украины Россией.

Катерина Сердюк
Истребитель

Истребитель / © Associated Press

Польша подняла истребители из-за атаки РФ по Украине. Наземные системы противовоздушной обороны и разведки радиолокаций также приведены в состояние готовности.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил.

«В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Истребители подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в готовность», — говорится в сообщении.

Как утверждается, операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию.

Напомним, что РФ подняла стратегические бомбардировщики. Речь шла о двух Ту-95МС и двух ТУ-160.

Так, два борта Ту-95МС взлетели с аэродрома «Белая», еще два борта Ту-160 – с аэродрома «Украинка». Информация была зафиксирована на 00:25.

Ранее стало известно о траектории движения дронов по Украине :

  • Татарбунарский район - двигаются в направлении Арциза;

  • из Херсона зашли в Черное море — вектором движения на Татарбунары;

  • на севере и западе Харьковщины – курс южный;

  • с востока на запад Сумщины — вектор движения на Черниговщину;

  • на Черниговщине - курсом на Киевщину;

  • в Донецкой области — курсом на Днепропетровщину.

1272
