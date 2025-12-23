- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1272
- Время на прочтение
- 1 мин
Польша подняла истребители из-за атаки РФ по Украине
Поляки и союзники начали операции в воздушном пространстве из-за обстрела Украины Россией.
Польша подняла истребители из-за атаки РФ по Украине. Наземные системы противовоздушной обороны и разведки радиолокаций также приведены в состояние готовности.
Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил.
«В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Истребители подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в готовность», — говорится в сообщении.
Как утверждается, операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию.
Напомним, что РФ подняла стратегические бомбардировщики. Речь шла о двух Ту-95МС и двух ТУ-160.
Так, два борта Ту-95МС взлетели с аэродрома «Белая», еще два борта Ту-160 – с аэродрома «Украинка». Информация была зафиксирована на 00:25.
Ранее стало известно о траектории движения дронов по Украине :
Татарбунарский район - двигаются в направлении Арциза;
из Херсона зашли в Черное море — вектором движения на Татарбунары;
на севере и западе Харьковщины – курс южный;
с востока на запад Сумщины — вектор движения на Черниговщину;
на Черниговщине - курсом на Киевщину;
в Донецкой области — курсом на Днепропетровщину.