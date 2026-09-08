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Польша подняла истребители из-за массированной атаки РФ на Украину
В ночь на 8 сентября Польша подняла военную авиацию и усилила готовность систем ПВО из-за ударов российской авиации дальнего радиуса действия по Украине.
Польша в ночь на 8 сентября подняла в воздух военную авиацию из-за очередной массированной российской атаки на Украину.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши .
По данным польских военных, решение было принято из-за активности российской авиации дальнего радиуса действия, наносившей удары по территории Украины.
В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация. Мол, такие меры применяются для защиты воздушного пространства страны и возможности оперативно реагировать на потенциальные угрозы вблизи польской границы.
Наземные системы противовоздушной обороны и разведки радиолокаций также перевели в повышенную готовность. Польское командование подчеркнуло, что ситуацию постоянно отслеживают.
Такие действия носили превентивный характер и не означали, что воздушное пространство Польши было нарушено.
Тем временем Россия этой ночью наносила по Украине комбинированные удары ракетами и беспилотниками. В частности, взрывы раздавались в Киеве, где зафиксировали повреждения жилых домов и пожары в нескольких районах.