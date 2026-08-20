Польша подняла истребители из-за массированной атаки России

Польские истребители F-16 / © Associated Press

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Из-за российской атаки по территории Украины в ночь на четверг, 20 августа, Польша задействовала военную авиацию в своем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевела в состояние готовности.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

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«В связи с активностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, начались операции военной авиации в воздушном пространстве Польши», — говорится в сообщении, распространенном в социальной сети Х.

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В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование ВС Польши через Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении.

Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности.

В польском командовании отметили, что принимаемые меры носят превентивный характер. Их цель – обеспечение безопасности воздушного пространства Польши и его защита, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла ракетный удар по Киеву и области, ГСЧС показала первые фото последствий атаки по столице.

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