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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Польша и Румыния в экстренном порядке подняли истребители в воздух из-за угрозы со стороны России — первые подробности (обновлено)

Из-за очередной российской атаки по украинским регионам Польша и Румыния подняли в воздух военную авиацию и перевело системы ПВО в режим максимальной готовности.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Польские истребители F-16

Польские истребители F-16 / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Польша утром 24 сентября приступила к использованию военной авиации в воздушном пространстве из-за ударов России по украинским регионам.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Утром в четверг, 24 сентября, Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении.

В частности, польские наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в режим готовности.

Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение польского воздушного пространства.

Обновлено: в на 24 сентября в Румынии подняли в воздух истребители из-за появления беспилотников вблизи украинско-румынской границы.

Об говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

Система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала группу воздушных целей, двигавшихся к северу от населенного пункта Килия-Веке на территории Украины, вблизи границы с Румынией.

«Два самолета F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании, находящихся на боевом дежурстве в составе усиленной воздушной полиции, взлетели с 57-й авиабазы для мониторинга ситуации», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога была снята в 05:44. О вторжении в воздушное пространство страны не сообщалось.

Ранее мы писали, что массированная атака России на Украину продолжается. В ночь на 24 сентября враг запустил ударные дроны и баллистические ракеты. Силы ПВО уничтожили более 220 воздушных целей. В частности, баллистику.

Напомним, в Киеве 2 человека погибли, по меньшей мере 8 пострадали в результате российской атаки в ночь на 24 сентября. В результате вражеских обстрелов в Соломенском, Подольском, Днепровском и Дарницком районах столицы вспыхнули пожары, разрушены здания и повреждены объекты рядом с роддомом.

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