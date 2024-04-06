Польша подняла в небо истребители во время ночной ракетной атаки на Украину

Население предупреждали о том, что самолеты могут вызвать дополнительный шум.

Соседняя Польша утром 6 апреля поднимала в воздух свою и союзническую авиацию из-за ракетного удара армии РФ по Украине.

Об этом сообщило в Сети Х Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные предупредили, что самолет могут вызвать в юго-восточной части страны дополнительный шум.

Как сообщалось, ночью 6 апреля РФ ударила дронами и ракетами. Враг запустил 32 БпЛА типа "Shahed", а также шесть ракет разных типов.

Напомним, 24 марта в 4:23 во время массированного удара по Украине российская ракета залетела на территорию Польши. Впрочем, польские и союзнические истребители F-16 не сбили цель. Объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд. Истребители F-16 не сбили российскую ракету.

Читайте также: