Польша подписала соглашение с Южной Кореей о строительстве второй АЭС

Построение второй АЭС в Польше ускорит страну на пути к энергетической незалености и поможет снизить выбросы углерода и постепенно отказаться от использования угля.

Польша подписала контракт с Южной Кореей о постройке второй атомной электростанции на своей территории.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства энергетики Южной Кореи.

Отмечено, что государственный корейский оператор атомной станции Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KNHP) вместе с польскими энергетическими компаниями PGE SA и ZE PAK SA построят несколько реакторов APR-1400 вблизи угольных заводов ZE PAK в Понтнуве.

Таким образом, Польша, которая из всех стран ЕС больше всего зависит от угля, хочет достичь энергетической независимости и уменьшить выбросы углерода и постепенно отказаться от угля.

Напомним, ранее Польша договорилась о сотрудничестве с американской компанией Westinghouse. Ожидается, что вместе с партнерами из США Польша построит первую в стране АЭС.

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