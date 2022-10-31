Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Польша подписала соглашение с Южной Кореей о строительстве второй АЭС

Дата публикации
Просмотры
577
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Польша подписала соглашение с Южной Кореей о строительстве второй АЭС

Фото: Associated Press

Построение второй АЭС в Польше ускорит страну на пути к энергетической незалености и поможет снизить выбросы углерода и постепенно отказаться от использования угля.

Польша подписала контракт с Южной Кореей о постройке второй атомной электростанции на своей территории.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства энергетики Южной Кореи.

Отмечено, что государственный корейский оператор атомной станции Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KNHP) вместе с польскими энергетическими компаниями PGE SA и ZE PAK SA построят несколько реакторов APR-1400 вблизи угольных заводов ZE PAK в Понтнуве.

Таким образом, Польша, которая из всех стран ЕС больше всего зависит от угля, хочет достичь энергетической независимости и уменьшить выбросы углерода и постепенно отказаться от угля.

Напомним, ранее Польша договорилась о сотрудничестве с американской компанией Westinghouse. Ожидается, что вместе с партнерами из США Польша построит первую в стране АЭС.

Читайте также:

Похожие темы:

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
577
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация