Польша покупает некоторую агропродукцию у Беларуси, которую запретила ввозить из Украины – СМИ

Польша запретила ввоз рапсового шрота из Украины, однако до сих пор завозит его из Беларуси.

Польша импортирует из Беларуси рапсовый шрот, который ранее запретила ввозить из Украины.

Об этом говорится в статье "Экономическая правда".

По информации издания, поставки зерновых, масличных и дробей из Беларуси в Польшу постепенно росли как в 2022 году, так и в 2023 году. Польша в прошлом году заплатила белорусам 55 млн долл. за приобретенную агропродукцию.

Среди этих товаров был рапсовый шрот, то есть остатки переработки рапса, используемого в кормах для животных. С сентября 2023 года Польша запретила ввоз рапсового шрота из Украины. При этом импорт из Беларуси остался разрешен.

"Более того, объемы выросли после введения эмбарго: в октябре-декабре поляки приобрели у Беларуси рапсового шрота на 7,7 млн долл.", — говорится в статье.

В издании утверждают, что к ним попала запись разговора с представителями польской компании Agrolok. С компанией связался человек, представляясь менеджером одной из белорусских компаний, чтобы по легенде предложить покупку рапсового шрота. Отмечается, что представитель польской компании заинтересовался такой возможностью.

"Услышав, что происхождение товара действительно российское, несмотря на белорусские документы, представитель польской компании все равно просит прислать детали предложения на почту", – говорится в статье.

В то же время менеджер этой же компании отнеслась к российскому происхождению осторожнее. "Это уже совсем другой разговор. Давайте я лучше уточню. Если по документам будет Беларусь, то это еще полбеды", – сказала представительница компании на аудиозаписи.

Напомним, что в Польше возле польско-белорусской границы задержан известный украинский журналист-расследователь Михаил Ткач вместе с оператором. Журналист как раз снимал сюжет о торговле между Польшей и Россией и Беларусью.

Ткач рассказал детали инцидента и признался, что так жестко с ним уже давно не обращались. Местная польская полиция сначала заявила, что никого не задерживала.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что Польша и Украина могут временно закрыть границу. Кроме того, Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский рынок.

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