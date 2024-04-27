Польша покупает уголь у компаний российского олигарха, которого лично наградил Путин — СМИ

Несмотря на санкции Европейского союза, российский уголь попадает в Польшу – через Казахстан. Так, одна из крупнейших компаний-импортеров угля в Польшу в 2022 году заключила соглашение с зарегистрированным в Швейцарии предприятием AB Energo AG. Предметом контракта является поставка угля из Казахстана в Польшу. Теоретически в Казахстане добывают угли. Однако сама AB Energo AG является частью разрозненной сети компаний с российским капиталом. Членом правления AB Energo AG является гражданка Казахстана Анар Коробовская, супруга российского олигарха Николая Коробовского.

Об этом пишет издание Portal Informacyjny.

Анар Коробовская ведет свой бизнес в Швейцарии, Казахстане, Кыргызстане, Украине и других странах. Жена российского олигарха также ведет бизнес в сфере атомной энергетики через основанные ею компании в Украине – ООО "Интер Премьер" и ООО "ТиПиБиС Продакшн", пишет издание.

По данным СМИ, в 2021 году Коробовская и ее деловой партнер Вячеслав Эркес отгрузили 2 000 тонн труб на разные атомные электростанции, к тому же более 90% этой продукции отправилось на объекты, построенные российским "Росатомом": АЭС "Аккую" ( Турция), "Руппур" (Бангладеш) и "Куданкулам" (Индия).

По данным СМИ, компания AB Energo, основанная Коробовской в Казахстане, стала главным героем скандала, ее признали виновной в подтасовке результатов торгов и перепродаже электроэнергии в пять раз дороже. Другая ее компания с идентичным названием, AB Energo, зарегистрированная в Кыргызстане, со своей стороны, получила выгодный контракт на строительство угольной ТЭС мощностью 660 мегаватт в Джалал-Абадской области стоимостью 2,3 миллиарда долларов США.

Николай Коробовский получил Почетную грамоту президента Российской Федерации Владимира Путина в благодарность "За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю работу".

Среди этих заслуг, в том числе – приобретение значительных активов на постсоветском пространстве через зарегистрированные в России компании с минимальным капиталом. Коробовский является владельцем компании "АБ Энерго-Актив", зарегистрированной в Омске (Россия) и являющейся микропредприятием в соответствии с российским законодательством. Однако эта небольшая компания владеет 28% акций российского гиганта теплоэнергетики ОАО "Подольский машиностроительный завод", расположенного в Подмосковье.

Коробовский также владеет ООО "Угольный разрез "Белалма", в котором работает только один человек, но, тем не менее, владеет угольным разрезом "Бел-Алма" в Кыргызстане.

Другое микропредприятие Коробовского, киргизская компания ООО "Глобал Эксплорейшн Лимитед", получило право на использование Кара-Титского угольного месторождения в Джалал-Абадской области. И вот тут-то интересы "коробовских" брачных компаний переплетаются. Как уже упоминалось ранее, в Джалал-Абаде планируется построить угольную электростанцию силами киргизской компании Арины Коробовской AB Energo, а уголь для построенной электростанции будет поставлять шахта ее мужа, предполагает Portal Informacyjny.

"Запутанная сеть связей российского олигарха нуждается в тщательном изучении, поскольку схема, в которой задействована польская компания, импортирующая российский уголь с 2005 года, может быть ключевым элементом для обхода санкций, введенных непосредственно против России, с целью скрыть происхождение сырья", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что тайная продажа российского угля является серьезной угрозой для энергетической безопасности Польши.

"Даже если он (уголь – ред.) действительно добывается в Казахстане, он все равно является источником прибыли для российских олигархов, создающих военную экономику России и участвующих в финансировании жестокой войны против Украины. Отличие Владимира Путина для Николая Коробовского должно стать предостерегающим знаком против ведения бизнеса с любой из принадлежащих ему и его жене компаний", — резюмирует Portal Informacyjny.

Напомним, Краснодарский край России в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. Удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", Ильскому НПЗ и военному аэродрому "Кущевск". После атаки на некоторых объектах возник пожар. Как рассказали источники ТСН.ua, взрывы в Краснодарском крае – это результат ночной "охоты" дронов СБУ.

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