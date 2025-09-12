ТСН в социальных сетях

Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за совместных военных учений Минска и Москвы. Ограничения действуют в обеих направлениях — как на выезд в Беларусь, так и на въезд в Польшу.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Польша закрыла границу с Беларусью

Польша закрыла границу с Беларусью / © из соцсетей

Польша прекратила движение через все пограничные переходы с Беларусью. Ограничения действуют в обеих направлениях.

Об этом сообщает Onet.

Решение было принято в ответ на начало совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025», начало которых запланировано на 12 сентября.

Автомобильное движение заблокировано на переходах «Тересполь-Брест» для легковых автомобилей и «Кукурики-Козловичи» для грузовиков. Также закрыты три железнодорожных перехода для грузовых перевозок.

Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что эти маневры носят агрессивный характер и представляют угрозу для Польши. Министр внутренних дел Марцин Кервинский заявил, что обучение направлено непосредственно «против Польши и Европейского Союза».

Напомним, Россия и Беларусь проведут совместные стратегические военные учения «Запад-2025» с 12 по 16 сентября 2025 года. На них военные отработают применение ядерного оружия и ракет «Орешник».

