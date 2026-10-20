Польша получила баллистические ракеты дальностью почти 300 км: на что способно новое оружие

Ракеты CTM-290 для Homar-K / © из соцсетей

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Польша получила новенькую партию баллистических ракет CTM-290 с дальностью поражения до 290 км. Боеприпасы предназначены для находящихся на вооружении польской армии реактивных систем залпового огня Homar-K.

Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на Агентство вооружений Польши.

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В новую партию вошли два типа ракет: управляемые реактивные снаряды CGR-080, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров, и баллистические ракеты CTM-290 с дальностью до 290 километров.

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В то же время, польское оборонное ведомство не раскрывает, сколько именно ракет получили военные.

На что способны новые баллистические ракеты Польши

Баллистические ракеты CTM-290 предназначены для использования с реактивными системами залпового огня Homar-K. Это польская модификация южнокорейского ракетного комплекса K239 Chunmoo.

Система устанавливается на восьмиколесном шасси польского производства Jelcz и оснащается системой управления огнем TOPAZ.

Пусковая установка имеет два контейнера, каждый из которых может вмещать шесть управляемых ракет CGR-080 или одну баллистическую CTM-290.

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Таким образом, одна установка Homar-K способна нести до 12 управляемых реактивных снарядов или две баллистические ракеты.

Первые успешные испытания CTM-290 прошли в апреле 2024 года в Южной Корее. За пусками наблюдали представители польского Министерства обороны.

Польша наращивает ракетное вооружение

Снабжение новых ракет происходит в рамках масштабной программы перевооружения польской ракетной артиллерии.

В общей сложности Варшава планирует закупить 290 пусковых модулей Homar-K.

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В апреле 2024 года Польша заключила дополнительный контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на поставку 72 пусковых модулей и нескольких тысяч ракет разной дальности.

Стоимость этого соглашения составила около 1,6 млрд долларов.

Когда Польша начнет производить собственные ракеты

Параллельно Варшава работает над локализацией производства ракетных боеприпасов.

Польская компания WB Electronics и южнокорейская Hanwha Aerospace договорились о совместном производстве управляемых ракет калибра 239 мм.

По планам Агентства вооружений, первые ракеты польского производства должны сойти с конвейера уже в 2028 году.

Для этого в польском городе Гожув-Великопольский готовится строительство специализированного предприятия.

В то же время начало поставок по отдельному контракту на ракеты CGR-080 польского производства предусмотрено с 2030 года.

Расширение собственного производства позволит Польше снизить зависимость от иностранных поставщиков и обеспечить армию боеприпасами для дальнобойных ракетных систем.

Напомним, что британские военные готовятся к возможной миссии в Украине: что будут отрабатывать в Польше

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