Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Польша получила от США современные истребители F-22 Raptor

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
855
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Польша получила от США современные истребители F-22 Raptor

Фото: Associated Press

Сколько самолетов получила Варшава не сообщается.

В Польшу прибыли многоцелевые американские истребители пятого поколения F-22 Raptor.

Об этом в Twitter написал министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Американские истребители F-22 Raptor приземлились в Польше. Один из самых современных самолетов в мире будет сотрудничать с польскими пилотами, продолжая поддержку на восточном фланге Североатлантического альянса", — говорится в его сообщении.

Впрочем, какое количество судов приземлилось на территории соседней страны, неизвестно.

Как сообщалось, Минобороны США 1 апреля согласилось продать Польше 24 истребителя F-22 Raptor за символическую плату в один доллар. По плану все эти боевые самолеты поступят в страну в течение 2024-2025 годов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
855
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация