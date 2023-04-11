Польша получила от США современные истребители F-22 Raptor

Сколько самолетов получила Варшава не сообщается.

В Польшу прибыли многоцелевые американские истребители пятого поколения F-22 Raptor.

Об этом в Twitter написал министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Американские истребители F-22 Raptor приземлились в Польше. Один из самых современных самолетов в мире будет сотрудничать с польскими пилотами, продолжая поддержку на восточном фланге Североатлантического альянса", — говорится в его сообщении.

Впрочем, какое количество судов приземлилось на территории соседней страны, неизвестно.

W Polsce wylądowały amerykańskie myśliwce F-22 Raptor. Jedne z najnowocześniejszych samolotów świata bedą współdziałać z polskimi pilotaми kontynuując wsparcie на wschodniej flance Sojuszu. pic.twitter.com/juIkXe9rcg Опубликовано в Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 11 апреля 2023

Как сообщалось, Минобороны США 1 апреля согласилось продать Польше 24 истребителя F-22 Raptor за символическую плату в один доллар. По плану все эти боевые самолеты поступят в страну в течение 2024-2025 годов.

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