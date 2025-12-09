Польша получила разрешение Евросоюза не принимать беженцев из-за войны в Украине

Флаг Польши

ЕС согласился временно исключить Польшу из новой системы солидарности по поводу расселения мигрантов, принимая во внимание миграционное давление и нагрузку, которую страна несет с начала полномасштабной войны.

В материале Польского Радио говорится, что временное освобождение от участия в механизме приняли министры внутренних дел ЕС во время заседания в Брюсселе.

В случае Польши чиновники учли значительные затраты на укрепление восточной границы с Беларусью и многолетний прием миллионов украинских беженцев. По новым правилам страна должна была либо размещать часть мигрантов, либо платить взнос в 20 тысяч евро за каждый отказ. Варшава последовательно выступала против такого подхода.

Министр внутренних дел Польши Марчин Керваньский приветствовал принятое решение.

«Мы получили то, что обещали. Мы заявили, что не будем принимать беженцев по этому механизму и не будем платить компенсации, поэтому сегодня хороший день», — подчеркнул он.

В Евросоюзе официально подтвердили, что Польша находится под повышенным миграционным давлением из-за активной поддержки Украины и значительного количества принятых украинских беженцев. Именно это явилось основанием для временного изъятия страны из миграционного пула.

Брюссель также учел ситуацию на польско-белорусской границе, где в последние годы продолжается искусственно созданный миграционный кризис.

