Польша после угроз Лукашенко укрепит восточную границу американскими танками и вертолетами

Польша укрепит восточную границу, чтобы сделать невозможным нападение на страну с востока.

Польша укрепит 18 механизированную дивизию, расположенную на востоке страны. Речь идет об американских танках Abrams и вертолетах Apache.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, пишет PAP.

Блащак напомнил, что 18-я механизированная дивизия существует уже четыре года. Он заверил, что армия Польши ежегодно становится все сильнее, а "Железная дивизия" исключит возможное нападение с востока.

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"Задача этой дивизии — обеспечение безопасности на востоке нашей страны. Она организована по американскому принципу. 18-я механизированная дивизия, "Железная дивизия", которая вскоре будет вооружена танками Abrams и ударными вертолетами Apachе, будет настоящим барьером, жестким барьером "Барьер, который противник не сможет преодолеть. Нам важно, чтобы 18-я дивизия сделала невозможным нападение на Польшу с востока", — подчеркнул Блащак.

По его словам, Путину не удастся "воспроизвести империю зла".

"Несмотря на то, что правители Кремля решили воссоздать империю зла, благодаря тому, что польское войско с каждым годом становится все сильнее, мы отпугаем агрессора, сделаем Польшу безопасной", — подчеркнул министр.

Напомним, Моравецкий во время визита в Киев рассказал о новом плане Путина по Украине.

Ранее в Варшаве предупредили, что Россия может напасть на Польшу уже через 3 года.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что Польша восстанавливает Речь Посполитую, а украинцам еще придется просить РФ о помощи.

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