Польша построит электронный барьер на границе с Украиной: как он будет работать

На польско-украинской границе будет построен современный электронный барьер, целью которого является усиление национальной безопасности и эффективная защита от незаконного пересечения границы. Стоимость строительства оценивается примерно в 450 миллионов злотых. Процесс выбора подрядчика уже начался.

Об этом пишет информационный портал Пльщи inPoland.

На участке общей границы Польши и Украины, в районе пограничной дороги, контролируемой Надбужанским отделом пограничной службы, будет построен технологически совершенный электронный барьер. Проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптических кабелей для передачи данных и силовых кабелей. Для круглосуточного мониторинга территории будут установлены столбы с камерами дневного и ночного наблюдения.

Все данные системы будут направляться непосредственно в центр мониторинга в штаб-квартире Надбужанского пограничного отряда, где их будут анализировать пограничники. Система позволит быстро реагировать на попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы.

Инвестиционные расходы, оцененные примерно в 450 миллионов злотых, будут возмещены из нескольких источников. Одним из них является программа ЕС SAFE, но ее реализация столкнулась с препятствием президентского вето. В настоящее время продолжаются интенсивные консультации по обеспечению недостающих средств для проекта.

Обсуждаются возможные даты начала работ, которые будут зависеть от выбора подрядчиков и наличия финансовых ресурсов.

Решение о возведении электронного барьера было принято с учетом роста угрозы из-за российско-украинской войны. Цель не только препятствовать незаконному пересечению границы, но и повысить эффективность выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать государственной безопасности.

В настоящее время начат процесс выбора подрядчика. Тендер может быть отменен, если не будет обеспечено надлежащее финансирование.

