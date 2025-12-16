Польша потеряет 650 тыс. работающих украинцев: куда они поедут дальше и в чем причина

Сотни тысяч украинцев не задержатся на польском рынке труда / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Более полумиллиона трудоспособных украинцев, вероятно, не задержатся в Польше надолго, даже при наличии работы. Экономическая интеграция не привела к более глубокой социальной привязке.

Об этом говорится в исследовании Польского экономического института (PIE), результаты которого опубликовало издание Rzeczpospolita.

Масштабы и угрозы

Сейчас в Польше легально находится более 1,5 млн. украинцев , из которых высокий процент (75-85%) работают. Однако институт оценивает, что около 650 000 работающих украинцев не останутся на польском рынке труда.

Это разрушает стереотип о том, что работа автоматически означает оседание в стране.

«Даже иммигранты с высоким уровнем интеграции могут решить уехать, а интегрированные слабо могут остаться из-за отсутствия альтернативы», — говорится в отчете.

Четыре типа украинских мигрантов

Исследователи разделили украинцев на четыре группы, каждая из которых имеет разные планы на будущее:

«Гости» (39%) : Самая большая группа. Это преимущественно мужчины, занятые на простых работах, приехавших после 2022 года. Они работают, но слабо интегрированы культурно и, вероятно, уедут. «Путешественницы» (30%) : Молодые женщины, приехавшие после начала полномасштабной войны. Работают в сфере услуг и образования. Они открыты к новому, но настроены на возвращение в Украину. «Прибывшие» (16%) : Преимущественно неработающие женщины, которые находятся в Польше менее 4 лет. Они ищут безопасность, но им не хватает стабильности. «Поселенцы» (15%) : Самая маленькая, но наиболее стабильная группа. Это люди (часто высококвалифицированные мужчины), живущие в Польше более 4 лет. У них есть друзья-поляки и, скорее всего, останутся навсегда.

Что держит людей

Исследование опровергло миф об «охоте за льготами». Для украинцев важнейшими факторами выбора страны являются:

Стабильность вида на жительство.

Условия жизни и зарплаты.

Наименее важным оказалась доступность социальных выплат.

Эксперты отмечают, что решающую роль играет психология: те, кто испытывает эмоциональную связь с Польшей или имеет партнера-поляка, остаются гораздо чаще, чем те, кто руководствуется чисто экономикой.

Также существует группа высококвалифицированных специалистов (врачи, инженеры), которые хорошо интегрированы, но могут поехать дальше на Запад по лучшим условиям или вернуться домой, когда станет безопасно.

Напомним, в Украину после войны вернется только треть граждан . Большую роль в этом играют фактор безопасности, наличие жилья, работы и перспектив для детей. Значительно меньшие шансы того, что вернутся украинцы, выехавшие за границу всей семьей.