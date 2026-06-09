«Польша потеряла престиж»: экс-глава МИД страны раскритиковал Навроцкого из-за скандала с УПА

Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Бывший руководитель Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал идею президента Кароля Навроцкого забрать у Владимира Зеленского Орден Белого Орла.

Об этом польский дипломат заявил в программе «Gość Wydarzeń» на Polsat News, пишет Onet.

Он назвал созыв капитулы Ордена Белого Орла и эскалацию с Киевом из-за скандала с УПА непрофессиональными шагами. По его мнению, президент таким образом ничего не добьется, только вредит имиджу Польши на международной арене.

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«Президент ничего не выиграл, а мы, как Польша, потеряли значительную часть престижа во всем этом деле. Инструмент, выбранный для решения этого дела, был неадекватным», — сказал он.

Какие последствия может иметь Польша для своего имиджа

Чапутович считает, что возникший вокруг УПА скандал — это проявление «слабости польской дипломатии», поскольку роль дипломатии заключается в предотвращении таких ситуаций и укреплении связей между странами.

По его мнению, лишение знака отличия Зеленского не является правильным решением. В то же время назвал решение Зеленского «серьезной ошибкой» и не одобряет присвоение одному из воинских подразделений звания «Героев УПА».

Однако он считает, что польские политики не должны использовать это в свою пользу. Чапутович предполагает, что последствия для Польши будут значительными. Более того, он обвинил действующего президента в ухудшении дипломатических отношений между Варшавой и Киевом.

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«Политика Польши в отношении Украины уже давно враждебна. Президент Кароль Навроцкий сделал ее еще хуже. Я когда-то назвал это в этой студии политикой гиен (…). Мы хотим отстаивать свои интересы, когда другая страна истекает кровью и слабой. И, конечно, мы проиграли», — подытожил он.

Скандал между Польшей и Украиной — последние новости

Между Польшей и Украиной возник скандал из-за решения Зеленского присвоить одной из воинских частей звание «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили забрать Орден Белого Орла, полученный украинским президентом в апреле 2023 года.

В правительстве Польши заявили об обострении польско-украинских отношений на фоне конфликта. Премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой.

В понедельник, 8 июня, в Польше состоялось заседание Капитулы Ордена Белого Орла, на котором обсуждалась возможность забрать государственную награду у президента Украины Владимира Зеленского.

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