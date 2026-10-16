Польша повышает требования к финансам иностранцев: сколько денег придется иметь с собой

Польша повышает требования к иностранцам: сколько денег нужно иметь для въезда / © Associated Press

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В Польше планируют увеличить сумму, которую иностранцы должны иметь при себе для въезда и пребывания в стране.

Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на проект Министерства внутренних дел Польши.

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Согласно проекту нового распоряжения, для краткосрочной поездки не дольше четырех дней придется подтвердить наличие не менее 1000 злотых. По действующим нормам для такой поездки необходимый минимум составляет 300 злотых.

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Для более длительного пребывания необходимая сумма вырастет с 75 до 300 злотых в день. Средства можно декларировать в эквивалентах иностранной валюты.

Эти деньги касаются не сбора за пересечение границы. Это средства, имеющиеся в распоряжении путешественника. Законопроект не изменяет правила документирования владения ими. Планируемое повышение касается расходов на проживание, поэтому их не следует отождествлять со всеми финансовыми требованиями, связанными с путешествием, включая возврат или дальнейшее путешествие.

Кто будет платить меньше

Отдельные правила применяются к участникам туристических поездок, молодежных лагерей, спортивных соревнований и т.д. Сниженные требования также будут применяться к тем, кто оплатил свое пребывание, посещает лечебное или санаторное учреждение или принимает участие в летней программе работы, если это не является основной целью их визита.

Для этой группы минимальная ставка будет составлять 130 злотых за день пребывания, но не менее 650 злотых. Ранее иностранцы должны были платить 20 злотых в день, а минимальная ставка — 100 злотых.

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Высший порог для студентов и ученых

Изменение также касается лиц, приезжающих в Польшу для обучения, стажировки, исследований или научных разработок. Они должны будут иметь 2020 злотых в первые два месяца запланированного пребывания. В настоящее время лимит составляет 1270 злотых.

Почему приняли такое решение

В Польше объясняют, что соответствующие суммы существенно не обновлялись с 2016 года, и за это время они потеряли свою реальную стоимость. МВД Польши отмечает, что, в частности, выросли расходы на проживание, питание и другие услуги, связанные с пребыванием.

Раньше мы писали, что изменилось для украинцев в Польше с октября.

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