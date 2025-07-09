- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Польша пожалуется Еврокомиссии на ШИ Илона Маска: какая причина
Польша пожалуется Еврокомиссии на чат-бот Grok от xAI Илона Маска из-за оскорбительных высказываний искусственного интеллекта в адрес польских политиков.
Польша планирует обратиться в Европейскую комиссию по искусственному интеллекту xAI Илона Маска после того, как чат-бот Grok сгенерировал оскорбительные высказывания в адрес польских политиков, в том числе премьер-министра Дональда Туска.
Об этом пишет Reuters.
Этот случай поднимает очередную волну беспокойства по поводу политической предвзятости, языка вражды и точности чат-ботов, которая продолжается с момента запуска ChatGPT в 2022 году.
Во вторник Grok уже удалил «ненадлежащие» публикации после жалоб пользователей X и Антидиффамационной лиги на контент с антисемитскими тропами и похвалой Адольфа Гитлера. Ранее турецкий суд заблокировал доступ к некоторым материалам Grok через оскорбления президента Таипа Эрдогана, Мустафы Кемаля Ататюрка и религиозных ценностей.
Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в среду в эфире радио RMF FM заявил, что правительство обратится в Брюссель с просьбой расследовать инцидент.
«У меня создается впечатление, что мы переходим на высший уровень языка ненависти, который руководствуется алгоритмами, и закрывать на это глаза… это ошибка, которая может стоить человечеству в будущем», — сказал Гавковский.
Он добавил, что Министерство цифровизации сообщит о нарушении Еврокомиссии по расследованию и, возможно, наложению штрафа на X, ведь «свобода слова принадлежит людям, а не искусственному интеллекту».
Разработчик чат-бота xAI пока не ответил на запрос о комментарии.
Напомним, отец американского бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск — заявил, что хотел бы посетить оккупированные территории Украины, а также посоветовал своему сыну побывать в России.