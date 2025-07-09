Польша пожалуется Еврокомиссии на ШИ Илона Маска: какая причина

Польша пожалуется ЕС / © Associated Press

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Польша планирует обратиться в Европейскую комиссию по искусственному интеллекту xAI Илона Маска после того, как чат-бот Grok сгенерировал оскорбительные высказывания в адрес польских политиков, в том числе премьер-министра Дональда Туска.

Об этом пишет Reuters.

Этот случай поднимает очередную волну беспокойства по поводу политической предвзятости, языка вражды и точности чат-ботов, которая продолжается с момента запуска ChatGPT в 2022 году.

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Во вторник Grok уже удалил «ненадлежащие» публикации после жалоб пользователей X и Антидиффамационной лиги на контент с антисемитскими тропами и похвалой Адольфа Гитлера. Ранее турецкий суд заблокировал доступ к некоторым материалам Grok через оскорбления президента Таипа Эрдогана, Мустафы Кемаля Ататюрка и религиозных ценностей.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в среду в эфире радио RMF FM заявил, что правительство обратится в Брюссель с просьбой расследовать инцидент.

«У меня создается впечатление, что мы переходим на высший уровень языка ненависти, который руководствуется алгоритмами, и закрывать на это глаза… это ошибка, которая может стоить человечеству в будущем», — сказал Гавковский.

Он добавил, что Министерство цифровизации сообщит о нарушении Еврокомиссии по расследованию и, возможно, наложению штрафа на X, ведь «свобода слова принадлежит людям, а не искусственному интеллекту».

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Разработчик чат-бота xAI пока не ответил на запрос о комментарии.

Напомним, отец американского бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск — заявил, что хотел бы посетить оккупированные территории Украины, а также посоветовал своему сыну побывать в России.