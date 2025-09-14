ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2250
Время на прочтение
2 мин

Польша предлагает странам Запада закрыть небо над Украиной

Технически НАТО и Европейский союз способны защитить Украину от воздушных атак России.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Воздушная атака на Украину

Воздушная атака на Украину / © tsn.ua

После вторжения российских беспилотников в воздушное пространство своей страны, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое цитирует Tagesschau.

«Технически НАТО и Европейский союз были бы способны это сделать, но это решение не может принять Польша самостоятельно, а только вместе с союзниками», — заявил Сикорский.

Польский министр иностранных дел также предлагает контролировать вход в Балтийское море ветхих судов российского теневого флота, которые угрожают загрязнить акваторию нефтепродуктами в случае аварии.

«Если хотя бы одно из этих российских судов, два из которых уже затонули в Азовском море, утонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой беспрецедентного масштаба», — отметил Сикорский.

По его словам, Германия или НАТО могли бы создать морскую зону контроля в Северном море.

Напомним, вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Ранее, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

После атаки российских дронов на Польшу два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, которая граничит с Россией.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начало новую военную операцию для защиты своего восточного фланга.

Дата публикации
Количество просмотров
2250
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie