Польша предлагает странам Запада закрыть небо над Украиной

Воздушная атака на Украину / © tsn.ua

После вторжения российских беспилотников в воздушное пространство своей страны, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое цитирует Tagesschau.

«Технически НАТО и Европейский союз были бы способны это сделать, но это решение не может принять Польша самостоятельно, а только вместе с союзниками», — заявил Сикорский.

Польский министр иностранных дел также предлагает контролировать вход в Балтийское море ветхих судов российского теневого флота, которые угрожают загрязнить акваторию нефтепродуктами в случае аварии.

«Если хотя бы одно из этих российских судов, два из которых уже затонули в Азовском море, утонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой беспрецедентного масштаба», — отметил Сикорский.

По его словам, Германия или НАТО могли бы создать морскую зону контроля в Северном море.

Напомним, вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Ранее, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

После атаки российских дронов на Польшу два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, которая граничит с Россией.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начало новую военную операцию для защиты своего восточного фланга.