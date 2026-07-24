Польша предложила США совместно с Украиной производить ракеты для Patriot

Patriot / © Getty Images

Реклама

Польша предложила Соединенным Штатам создать совместное с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и разместить его на польской территории.

Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая во время визита в Вашингтон, передает PAP.

По ее словам, подобную инициативу она представила на встречах с представителями Пентагона и Государственного департамента США.

Реклама

«Мы предложили трехстороннее сотрудничество между Соединенными Штатами, Украиной и Польшей. Речь идет о обеспечении безопасности производства и его размещении в безопасном месте», — сказала она.

Она объяснила, что предложение стало ответом на заявление президента США Дональда Трампа, который в ходе саммита НАТО допустил возможность производства компонентов Patriot в сотрудничестве с Украиной.

Украина будет производить ракеты для Patriot: что известно

Украина и США на уровне президентов договорились о производстве комплексов Patriot в Украине. Теперь правительственные специалисты должны максимально быстро оформить все необходимые лицензии.

Ранее сообщалось, что обещание США разрешить Украине производить Patriot не означает, что ракеты появятся быстро. Для запуска производства необходимы технологии, оборудование, сертификация и сложная цепь поставщиков. В мире есть только несколько площадок, где Patriot производится по американской лицензии.

Реклама

В то же время, аналитики Института изучения войны предостерегают, что запуск такого производства может занять длительное время. Пока неизвестно, о каких ракетах идет речь — более современные PAC-3 или более простые PAC-2.

Новости партнеров