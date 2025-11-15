Польша прекращает помощь украинским беженцам - подробности

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи украинцам и заявил, что эта помощь больше не будет продлена.

Об этом пишет польское издание Kresy.

Согласно сообщению, во время митинга по случаю 100 дней президентства в Минске-Мазовецком Навроцкий объяснил, что подписал вторую версию закона, чтобы избежать хаоса, и призвал к упорядочению системы поддержки.

«Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз», — сказал Навроцкий.

«Украинцев следует ставить в один ряд со всеми другими национальными меньшинствами», — добавил президент.

Президент пояснил, что первоначальная версия закона предусматривала предоставление помощи 800+ украинцам, которые не работают в Польше, что он считал нечестным по отношению к полякам.

«Я подписал закон уже второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но подчеркиваю, и когда нас смотрит премьер и большинство парламента, я напоминаю, что подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз», — отметил Навроцкий.

Президент подчеркнул, что поддержка украинцев должна сочетаться с ответственностью и справедливостью для польского общества.

«Считаю, что украинское меньшинство в Польше уже в третий год после начала войны должно получать поддержку с должной ответственностью, но так же, как и все другие национальные меньшинства в Польше», — добавил он, подчеркивая необходимость установления единых правил.

