Польша пригласила в НАТО больше ПВО после налета российских дронов.

Об этом пишет Bloomberg.

Предварительно Швеция уже направляет помощь, а Нидерланды предоставляют комплексы Patriot, средства против БпЛА и 300 военных. Также помогут Чехия, Британия, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии.

Напомним, было до 20 дронов.

Атака на Польшу русских дронов

НАТО реагирует

Альянс применил статью 4 Североатлантического договора об инциденте с БПЛА в Польше, отметил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

Статья 4 НАТО обязывает страны-члены проводить консультации, если, по мнению любой из них, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели беспилотники. Польские военные сбивали БПЛА.

Кроме 7 дронов, на территории Польши нашли обломки одной ракеты, заявили в МВД Польши.

Заметим, что из-за «незапланированной военной активности» в Польше закрыли аэропорты Жешува, Люблина и Варшавы. Кроме того, ВС Республики подняли военную авиацию - истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).

Напомним, в десяти воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов ТрО из-за вторжения в воздушное пространство страны российских беспилотников. В четырех воеводствах они должны появиться для выполнения задания в течение 6 часов, в шести в течение 12 часов.