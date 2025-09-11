ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

Польша обратилась к НАТО с просьбой о предоставлении дополнительных средств ПВО после налета российских дронов — Bloomberg

Швеция уже направляет помощь, а Нидерланды предоставляют комплексы Patriot, средства против БПЛА и 300 военных. Также помогут Чехия, Британия, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Часть сбитого российского беспилотника в Польше

Часть сбитого российского беспилотника в Польше / © Associated Press

Польша пригласила в НАТО больше ПВО после налета российских дронов.

Об этом пишет Bloomberg.

Предварительно Швеция уже направляет помощь, а Нидерланды предоставляют комплексы Patriot, средства против БпЛА и 300 военных. Также помогут Чехия, Британия, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии.

Напомним, было до 20 дронов.

Атака на Польшу русских дронов

Атака на Польшу русских дронов

НАТО реагирует

Альянс применил статью 4 Североатлантического договора об инциденте с БПЛА в Польше, отметил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

Статья 4 НАТО обязывает страны-члены проводить консультации, если, по мнению любой из них, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели беспилотники. Польские военные сбивали БПЛА.

Кроме 7 дронов, на территории Польши нашли обломки одной ракеты, заявили в МВД Польши.

Заметим, что из-за «незапланированной военной активности» в Польше закрыли аэропорты Жешува, Люблина и Варшавы. Кроме того, ВС Республики подняли военную авиацию - истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).

Напомним, в десяти воеводствах Польши объявили ускоренный вызов резервистов ТрО из-за вторжения в воздушное пространство страны российских беспилотников. В четырех воеводствах они должны появиться для выполнения задания в течение 6 часов, в шести в течение 12 часов.

Дата публикации
Количество просмотров
261
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie