Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС: в чем причина

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш / © Associated Press

Перспектива членства Украины в ЕС будет зависеть от официального признания событий на Волыни 1943-44 годов и геноцида поляков.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

«Я говорил это много раз — если Украина не примирится с геноцидом на Волыни, если не будет эксгумации или чествования памяти, она не будет иметь никаких шансов на вступление в Европейский Союз. Я выражал очень четкую и решительную оппозицию в случаях, когда каким-либо образом топталось доброе имя Польши, или делались попытки прославлять Бандеру. Я говорил об этом очень четко и определенно. Но отказ в поддержке воюющей Украины противоречит интересам безопасности польского государства. Помогать Украине, которая воюет, — это также строить безопасную Польшу», — сказал Косиняк-Камыш

Он заявил, что партия поддерживает законодательные инициативы по уголовной ответственности за распространение «бандеровской символики», подчеркнув, что такие меры не должны использоваться в интересах российской пропаганды.

Косиняк-Камыш отметил, что критически относится к молодежи из Украины, которая путешествует по Польше на роскошных автомобилях, но не приобщается к обороне своей страны.

Он прокомментировал инициативу президента Польши Кароля Навроцкого приравнять бандеровскую символику к нацистской, отметив, что во время полномасштабной войны нужно быть осторожными, поскольку российская пропаганда пытается представить Украину как государство под властью фашистов.

«Бандера был преступником, это не подлежит никакому сомнению, геноцид на Волыни — один из самых страшных актов террора против нации в истории нашей цивилизации, Украина должна ответить за это, должны быть памятники, эксгумация, достойное захоронение. Мы никогда от этого не отступим», — отметил он.

По словам министра обороны Польши, нельзя «подыгрывать» пропаганде России, которая говорит о «фашистах в Украине». Косиняк-Камыш отметил, что знает, как правильно сохранять историческую память и вести борьбу с искажениями, делая это практически, а не только на эмоциях.

Напомним, ранее мы писали о том, что Волынская трагедия 1943 года, известная в Польше как «Волынская резня», стала одним из самых страшных актов насилия против польского населения на Волыни во время Второй мировой войны. Польская сторона рассматривает эти события отдельно от других военных преступлений того периода.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что большинство украинцев не знакомо с историей Волынской трагедии, и выразил обеспокоенность из-за присутствия у некоторых украинцев символики, связанной с Бандерой. Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дуда получил признание, что украинский лидер не знал о преступлениях против поляков, поскольку этому не учили в школе