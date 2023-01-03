Польша принялась серьезно модернизировать армию, чтобы "отпугнуть агрессора": что известно

Польша усиливает оборонные возможности своей армии и для этого увеличивает ее численность и заказывает дополнительные партии оружия, а также получит от Франции несколько спутников наблюдения.

Об этом пишет PAP.

Так, 2 января министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с производителем автоматических винтовок Grot о дополнительных 70 тысячах единиц такого оружия для нужд своей армии. С учетом предыдущих соглашений для нужд войска польского уже закуплено около 100 тысяч винтовок.

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Блащак подчеркнул, что очередной заказ винтовок GROT является элементом построения сильной армии, обеспечивающей безопасность Польши.

"Это хорошие и проверенные винтовки. Их хорошо оценивают в польской армии, а также военнослужащие украинской армии. Они положительно зарекомендовали себя в бою. Это самый важный тест, который прошла винтовка Grot", — пояснил он.

Блащак добавил, что в течение следующих недель будут подписаны еще несколько сделок на покупку Grot.

"Польская армия усиливает оборонные способности, чтобы отпугнуть агрессора. Мы хотим мира, но для этого должны готовиться к войне. Винтовок должно быть в стране очень много, в том числе и на складах", — добавил польский министр.

Модернизация армии Польши

Блащак напомнил, что у его министерства есть большие планы относительно польской армии на ближайшие годы. Численность армии должна быть увеличена до 300 тысяч солдат. Кроме того, производится закупка современного оборудования. Карабины GROT станут одним из основных элементов экипировки польских солдат.

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"Также нам нужно подготовить карабины, которые будут экипировкой для резервистов. Таким образом, по меньшей мере 300 000 человек Войска Польского плюс резервисты — именно об этом количестве мы говорим, когда речь идет о заказе карабинов GROT", — отметил министр национальной обороны.

К слову, в конце декабря 2022 года в Варшаве состоялась встреча министров обороны Польши и Франции. Министры двух стран утвердили контракт на поставку польской армии двух спутников наблюдения.

"Министры обороны Польши и Франции подписали контракт на поставку 2-х спутников наблюдения с приемной станцией в Польше. Спутники повысят возможности Войска Польского в области получения разведывательных данных на основе спутников наблюдения, действующих в составе франко-польских созвездий", — говорится в сообщении. в сообщении Минобороны в Twitter.

Wicepremier @mblaszczak, szef @MON_GOV_PL podpisał umowy на доставке przez Francję satelitów obserwacyjnych wraz ze stacją odbiorczą dla #WojskoPolskie. #wieszwięcej pic.twitter.com/IPeXCY9In5 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) December 27, 2022

Напомним, путинский прислужник и главный российский пропагандист Владимир Соловьев снова начал угрожать Польше якобы "взятием Варшавы". Топ-пропагандист страны-террориста заявил, что в условиях массированных поставок тяжелой военной техники с Запада Украине для России, мол, "открылись новые возможности". По словам Соловьева, якобы западные страны "голые и им можно ударить в тыл".

Ранее в Польше заявили о высокой вероятности войны при своем участии.

Как сообщалось, в Польше мужчинам стали рассылать вызовы на военные учения в 2023 году. Один из местных получил вызов и подчеркивает, что он обычный гражданский и его единственной связью с армией была военная комиссия.

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