Польша приостановила передачу истребителей МиГ-29: какие причины

МиГ-29 / © Associated Press

Реклама

Украина пока не проявляет интереса к получению польских истребителей МиГ-29.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью RMF24.

По словам чиновника, процесс передачи самолетов, который обсуждался еще в конце прошлого года, остановился из-за двух ключевых обстоятельств. Во-первых, украинская сторона заинтересована в получении самолетов, адаптированных к современным боевым условиям. Однако у Польши нет финансовой возможности покрывать соответствующие расходы на модернизацию.

Реклама

Вторая причина касается изменения формата оборонного сотрудничества. Как пояснил замминистра, вместо авиации стороны сосредоточились на партнерстве в сфере беспилотных технологий.

«Вторая причина в том, что передача должна быть взаимной — и сегодня мы обсуждаем сотрудничество в области технологий беспилотников. Эти переговоры еще не завершены. Это скорее вопрос отрасли, а не Министерства обороны. Я бы не искал здесь каких-либо серьезных проблем», — отметил Павел Залевский.

Залевский также прокомментировал общее состояние отношений, заметив, что из-за политических скандалов. В частности, вокруг наименования подразделения ССО в честь героев УПА, взаимодействие между странами осложнилось. Чиновник критически высказался об использовании исторической тематики во внутриполитической борьбе.

«Президент Навроцкий считает, что наращивание антиукраинских настроений — это хороший способ завоевать голоса избирателей. Это очень вредит Польше», — отметил Павел Залевский.

Реклама

В то же время, представитель Минобороны опроверг предположение, что отсутствие поставок МиГ-29 является формой дипломатического или политического давления на Киев с целью заставить изменить название украинского подразделения.

Напомним, Польша до сих пор не передала Украине старые истребители МиГ-29, обещанные еще в январе 2026 года. В Варшаве заявляют, что поставки зависят от договоренности с Киевом о передаче технологий.

Мы ранее информировали, что Украина может получить современные боевые самолеты Gripen и Rafale, однако столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.

Новости партнеров