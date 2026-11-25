Флаги стран-членов НАТО / © Associated Press

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После падения трех российских боеприпасов на территории Польши Варшава вынесла на рассмотрение союзников вопрос о перехвате ракет РФ еще в небе над Украиной, если они летят в направлении НАТО. Инициатива вызвала дискуссии в Брюсселе из-за риска прямого столкновения Альянса с Москвой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных о ситуации людей.

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По информации источников, Польша предложила обсудить эту инициативу во время встречи послов государств-членов НАТО, которая состоялась 23 ноября в Брюсселе. По словам собеседников, часть стран выразила поддержку идеи, однако дискуссия находилась только на предварительном этапе, а никаких решений по ее итогам не было принято.

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Предложение вызывает споры, ведь фактически предполагает распространение оборонных мер НАТО на украинское воздушное пространство. Это потенциально может создать для стран Альянса риск прямого военного столкновения с Россией.

Решения НАТО после падения в Польше российских ракет

По итогам встречи НАТО сообщило о решении разместить в Польше самолет системы воздушного предупреждения и управления для наблюдения за восточной частью страны. Кроме того, Альянс планирует оценить возможность привлечения дополнительных сил и средств.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 20 ноября назвал действия Москвы «преднамеренной провокацией». Так он отреагировал на нарушение российскими воздушными объектами воздушного пространства недалеко от района, где тысячи военных из разных стран участвовали в учениях.

Собеседники отметили, что во время встречи в Брюсселе 23 ноября союзники не обсуждали конкретно, какие силы и средства НАТО могли бы применяться в случае потенциального ответа. По их информации, реализация такой инициативы могла бы предусматривать, что Киев будет предупреждать Альянс об угрозах и предоставлять ему доступ к своему воздушному пространству.

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В то же время для этого необходима единодушная поддержка всех союзников, которой пока нет. Кроме того, потребовалась бы координация со стороны высшего военного командования НАТО.

«Это обсуждение продолжается. Оно началось не сейчас. Он длится уже давно. Но, по моему мнению, очевидно, что одна страна сама по себе не способна этого сделать», — заявил 25 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос о возможности перехвата ракет до того, как они войдут в воздушное пространство НАТО.

Косиняк-Камыш также сообщил, что среди союзников наблюдает «большую готовность обсуждать этот вопрос», однако пока речь не идет о «решительности действовать».

Собеседники подчеркнули, что потенциальное решение имеет и определенные риски, ведь его реализация может фактически сделать НАТО стороной войны. Представитель одной из стран восточного фланга Альянса на условиях анонимности отметил, что именно этот порог НАТО до сих пор пыталось не пересекать.

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В то же время рост числа диверсий в разных странах Европы все острее поднимает вопрос о том, где именно Альянс должен провести границу в противодействии российской угрозе. На этом фоне отдельные чиновники призывают НАТО к более жесткой реакции.

«Приближающаяся к нашему воздушному пространству ракета или беспилотник уже представляет для нас прямую угрозу. Я считаю, что сбитие ракеты над Украиной по просьбе Украины соответствовало бы определению самообороны«, — заявил 25 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

К слову, Окружная прокуратура в Люблине начала расследование по падению трех российских ракет на незаселенной территории Польши. В результате инцидента обошлось без жертв и материального ущерба. Следствие проверяет факт создания угрозы жизни, здоровью или имуществу из-за взрыва, а также нарушения авиационного законодательства и воздушного пространства страны.

Напомним, 20 ноября во время атаки РФ на запад Украины вражеские ракеты нарушили воздушное пространство Польши, а в Люблинском и Подкарпатском воеводствах раздавались взрывы. Сначала Косиняк-Камыш заявлял о двух ракетах (в том числе Х-101) и реактивном беспилотнике, но впоследствии выяснилось, что все три цели были ракетами. Пилот истребителя Gripen, несмотря на разрешение, не сбил цели.

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