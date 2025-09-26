Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Беларусь из-за «непредвиденных обстоятельств»

Граница Польши и Беларуси

Польское правительство обратилось к своим гражданам с просьбой немедленно покинуть территорию Беларуси всеми возможными способами из-за риска непредвиденных обстоятельств.

Дипломаты отмечают возможное закрытие границ и другие непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть, говорится в сообщении на правительственном сайте Республики Польша.

МИД Польши предупредил, что в случае ухудшения ситуации в регионе эвакуация с территории Беларуси может стать крайне сложной или вообще невозможной из-за возможных ограничений на пограничных пунктах.

Объявление прозвучало в день, когда польско-белорусская граница вновь открылась после почти двухнедельного закрытия из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

В то же время польские чиновники, в том числе премьер-министр Дональд Туск, предупредили, что в случае ухудшения ситуации граница может снова закрыться.

Ранее сообщалось, что Россия завершила военные учения «Запад-2025» в Беларуси, после чего вывела оттуда свои войска.

Мы ранее информировали, что Польша открыла границу с Беларусью, которую закрыли как меру безопасности из-за белорусско-российских военных учений «Запад-2025».