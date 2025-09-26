- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Беларусь из-за «непредвиденных обстоятельств»
Дипломаты и правительственные структуры Польши отметили риски пребывания на территории Беларуси и призвали граждан оставить страну всеми доступными способами.
Польское правительство обратилось к своим гражданам с просьбой немедленно покинуть территорию Беларуси всеми возможными способами из-за риска непредвиденных обстоятельств.
Дипломаты отмечают возможное закрытие границ и другие непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть, говорится в сообщении на правительственном сайте Республики Польша.
МИД Польши предупредил, что в случае ухудшения ситуации в регионе эвакуация с территории Беларуси может стать крайне сложной или вообще невозможной из-за возможных ограничений на пограничных пунктах.
Объявление прозвучало в день, когда польско-белорусская граница вновь открылась после почти двухнедельного закрытия из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025».
В то же время польские чиновники, в том числе премьер-министр Дональд Туск, предупредили, что в случае ухудшения ситуации граница может снова закрыться.
Ранее сообщалось, что Россия завершила военные учения «Запад-2025» в Беларуси, после чего вывела оттуда свои войска.
Мы ранее информировали, что Польша открыла границу с Беларусью, которую закрыли как меру безопасности из-за белорусско-российских военных учений «Запад-2025».