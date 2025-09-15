Польша призывает установить бесполетную зону над Украиной — WP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Защита украинского неба от российских атак обезопасит и остальную Европу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об этом на фоне недавних инцидентов с залетевшими в воздушное пространство российскими беспилотниками страны, передает The Washington Post со ссылкой на интервью Frankfurter Allgemeine.

Альянс поднял истребители в ночь на 10 сентября, когда российские «Шахеды» нарушили воздушное пространство Польши. Поэтому Варшава снова поднимает вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной.

Сикорский напомнил, что идея обсуждалась еще год назад с администрацией Байдена, однако Польша не может принять такое решение самостоятельно — требуется поддержка союзников в НАТО и ЕС.

«Мы, как НАТО и ЕС, способны на это, но Польша одна не может принять такое решение. Это возможно только вместе с партнерами. Защита нашего населения, в частности от обломков, была бы гораздо надежнее, если бы мы могли сбивать дроны за пределами нашей территории», — пояснил он.

Сикорский добавил, что в случае запроса со стороны Киева Польша могла сбивать дроны над территорией Украины.

«Лично я считаю, что это следует рассмотреть», — отметил он.

Издание напоминает, что США и ведущие союзники НАТО, включая Великобританию, ранее отвергали подобные призывы из-за риска прямого столкновения с российской авиацией. Президент Дональд Трамп также не проявляет готовности принимать подобные решения без договоренности о прекращении огня с Москвой.

На минувшей неделе польские военные зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства беспилотниками. По меньшей мере, три аппарата были сбиты. Обломки повредили здания в приграничных районах. Подобный случай произошел и в Румынии.

В НАТО заявили, что готовы защищать «каждый дюйм» территории союзников. В то же время эксперты признают, что использование дорогих истребителей и ракет для перехвата дешевых дронов слишком затратно и сложно поддерживается в долгосрочной перспективе.

Москва же традиционно обвинила НАТО в «де-факто войне с Россией» и заявила о «готовности к политическому урегулированию», выдвигая условия капитуляции Украины.

Российские атаки беспилотниками на украинские города усилились летом, что снова актуализировало требование Киева о создании бесполетной зоны. Еще в 2022 году президент Владимир Зеленский называл ее «гуманитарной необходимостью», чтобы оградить мирные города от ежедневных обстрелов.

Напомним, после атаки российских дронов на Польшу 10 сентября, еще два БПЛА нарушили граничащее с РФ воздушное пространство Литвы — страны-члена НАТО.