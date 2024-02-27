Польша продлила временную защиту для украинцев: что это значит, какие есть права

Кроме того, до конца июня польское правительство должно представить новые решения по продолжению действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, какие права есть у украинских беженцев в Польше после того, как страна продлила срок действия временной защиты до 30 июня 2024 года.
Об этом Лубинец написал в Сети.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека указал, что Польша продлила срок действия временной защиты граждан Украины до 30 июня 2024 года. Информацию о подписании соответствующего закона опубликовали в официальном законодательном вестнике Польши.
Что означает продление временной защиты и какие права сохраняются для украинцев
Продление временной защиты означает, что украинцы, прибывшие в Польшу из-за войны, имеют среди прочего:
- свободный доступ к польскому рынку труда;
- возможность вести экономическую деятельность,
- право на пользование социальными льготами, выплатами, медицинским обслуживанием.
В то же время для украинцев сохраняется право, в частности, на:
- бесплатное жилье для уязвимых категорий (многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные и матери с младенцами);
- бесплатное жилье в течение 120 дней по программе "40+";
- официальное трудоустройство (при оформлении PESEL UKR в течение 30 дней с момента прибытия в Польшу);
- бесплатные медицину и образование.
Омбудсмен обратил внимание, что до конца июня польское правительство должно представить новые решения по продлению действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года.
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Напомним, 20 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. Так, действие документа, которое завершалось 4 марта, было продлено до 30 июня 2024 года.
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