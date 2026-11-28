Польско-белорусская граница. / © twitter.com/podlaskaPolicja

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Польша еще на три месяца продлила действие так называемой буферной зоны на границе с Беларусью. Это уже десятое продление запрета на пребывание в пограничной полосе.

Соответствующее распоряжение было опубликовано в официальном правительственном вестнике Польши, сообщает издание Polsat News.

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Согласно документу, решение о действии ограничений еще в течение 90 дней обусловлено тем, что на польско-белорусской границе до сих пор сохраняются «реальные угрозы, связанные с миграционным давлением».

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В пояснении к распоряжению отмечается, что проблема незаконного пересечения границы сохраняется с разной интенсивностью с середины 2021-го. Речь идет об иностранцах из так называемых стран с высоким миграционным риском, которые пытаются нелегально попасть из Беларуси в Польшу.

По данным польских властей, с начала 2926-го по 8 ноября на польско-белорусском участке границы зафиксировали 482 попытки незаконного пересечения. Кроме того, попытки пересечения границы нередко сопровождались агрессивным поведением иностранцев.

В документе также отмечается, что мигрантов организованно переправляли из Беларуси в Польшу. К этому, по утверждению польской стороны, причастны белорусские службы, не только допускающие такие действия, но и поддерживающие их.

Запрет на передвижение

Территория, на которой будет действовать запрет, не изменится. На большей части польско-белорусской границы ограничения будут распространяться на полосу в 200 метров от государственной границы. Такая зона охватывает участок протяженностью 59,24 км. В то же время, так называемый «буфер» не охватывает населенные пункты и туристические маршруты.

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Запрет на пребывание в пограничной полосе действует с 13 июня 2024 года. Она распространяется на часть Подлясского воеводства, граничащую с Беларусью и внешнюю границу Шенгенской зоны.

Как сообщалось, Польша готовит новый шаг через российские ракеты, пересекшие ее воздушное пространство. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик выступил за введение бесполетной зоны на востоке страны. Варшава также предлагает распространить этот механизм на весь восточный фланг НАТО, чтобы четко определить правила реагирования на воздушные угрозы и иметь больше оснований для уничтожения объектов, нарушающих воздушное пространство Североатлантического союза.

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