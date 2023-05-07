Польша прокомментировала перехват своего самолета истребителем РФ над Черным морем

Российский истребитель создал аварийную ситуацию с пограничным самолетом Польши над Черным морем.

Самолет польской пограничной полиции, который 5 мая выполнял патрулирование в международном воздушном пространстве, был перехвачен российским истребителем Су-35 над Черным морем – в 60 км от Румынии. В Польше назвали подобные действия России "спланированной провокацией".

Об этом в эфире Polsat News заявил спикер польского правительства Петр Мюллер.

"В рамках FRONTEX, института ЕС, который занимается защитой границ Евросоюза, на внешних границах ЕС проводятся разные виды миссий. Представители польской пограничной службы принимали участие именно в такой миссии, которая была направлена на мониторинг воздушного пространства в пределах Румынии", — отметил он.

"Это была более спланированная провокация со стороны России. Мы видим, что Россия стремится привлечь внимание международного сообщества к такому типу провокаций", — подчеркнул Мюллер.

Напомним, 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

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