Польша просит поддержки Германии для введения санкций на участок нефтепровода "Дружба" – Reuters

Польша обратилась за поддержкой к ​​Германии, чтобы пролоббировать введение санкций Евросоюза на польско-немецкий участок нефтепровода "Дружба". Таким образом, Варшава сможет отказаться от соглашения о покупке российской нефти в следующем году без уплаты штрафов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Согласно шестому пакету санкций, 5 декабря страны Евросоюза прекратят импорт российской нефти морем, однако под эмбарго не попадут трубопроводные поставки. При этом власти Польши публично обязались полностью отказаться от использования российской нефти до конца 2022 года. Для этого польской нефтеперерабатывающей компании Orlen придется разорвать долгосрочные контракты с российскими поставщиками и выплатить им компенсации.

Если бы ЕС наложил санкции на "Дружбу — или, по крайней мере, на ее северную часть, которая обеспечивает Польшу и Германию, — обе страны смогли бы выйти из своих обязательств по импорту российской нефти без штрафных санкций.

Южный участок трубопровода поставляет нефть в Венгрию, Словакию и Чехию, которым, в отличие от Польши и Германии, трудно диверсифицировать импорт нефти.

Польская Orlen уже сократила импорт российской нефти до 30% своих потребностей, заменив ее поставками из Саудовской Аравии и Норвегии. Также компания намерена наладить поставки из польского портового города Гданьска в немецкий город Шведт. Маршрут включает участок нефтепровода "Дружба", который в случае применения против него санкций освободится от российской нефти.

Согласно источникам, министерство климата Польши и министерство экономики Германии находятся на завершающей стадии переговоров по меморандуму о взаимопонимании по логистике нефти, который мог бы разблокировать нероссийские потоки и помочь ведущему польскому нефтепереработчику реализовать свой интерес к Шведту.

Германия заинтересована в предложении Польши, поскольку в Шведте располагается нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом Берлин. Ранее заводом управляла "Роснефть", однако в сентябре власти Германии взяли ее долю под свой контроль — пока на полгода.

Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – крупнейший в мире нефтепровод. Его построили для транспортировки нефти из России в страны Центральной и Западной Европы. В Беларуси нефтепровод разветвляется на две ветви: северную (через Беларусь в Польшу и Германию) и южную (через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию).

15 ноября поставки российской нефти в Восточную Европу из-за нефтепровода "Дружба" были остановлены на сутки из-за массового обстрела РФ. Поэтому премьер-министр Венгрии Орбан созвал заседание Совета обороны.

По данным Bloomberg, Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в соседние страны из-за атак Москвы на энергосистему страны.

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