Туск о перемирии на 9 мая / © Associated Press

Польша против так называемого перемирия на 9 мая, которое российское руководство хочет использовать, чтобы собраться с силами и продемонстрировать миру остатки своего величия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не поддерживает предложение России о краткосрочном перемирии на период празднований 9 мая в Москве.

Также Туск подчеркнул. что не будет призывать Украину соглашаться на такие условия.

«Пока сигнал из Москвы был об однодневном перемирии только для того, чтобы в России мог состояться парад. Это абсурд. Я никоим образом не буду убеждать президента Зеленского соглашаться с такими предложениями», — заявил польский премьер.

В то же время Туск подчеркнул, что Польша поддерживает лишь инициативы, которые могут стать началом реальных мирных переговоров, а не кратковременные паузы, выгодные Кремлю.

По его словам, настоящее прекращение огня должно быть не символическим и не привязанным к датам, а стать основой для долгосрочного мирного процесса.

Позиция Варшавы еще раз подчеркивает скептическое отношение союзников Украины к инициативам Москвы, которые они рассматривают как попытку выиграть время в войне.

Ранее политические эксперты заявили о начале упадка главы РФ Владимира Путина и превосходстве Украины в войне. Отказ от военной техники на Красной площади явился следствием критических потерь на фронте и успешных глубоких ударов ВСУ по стратегическим объектам в тылу РФ.

