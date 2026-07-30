Польша проворонила российскую крылатую ракету, залетевшую на 100 км — в СМИ назвали причины

Вражеская ракета упала в Польше / © Getty Images

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В ночь на 30 июля польские воздушные силы не сумели сбить российскую крылатую ракету Х-101, которая залетела вглубь страны на 100 км и упала в 2 км от жилых домов, несмотря на то, что на ее перехват подняли четыре истребителя F-16 и самолет ДРЛВ.

Об этом пишет издание Defense Express.

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В то время как польская сторона упустила одну цель, украинские Воздушные силы отчитались об уничтожении 55 ракет разных типов только за эту ночь.

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Издание отмечает, что с большой вероятностью речь идет о крылатой ракете воздушного базирования, выпущенной из Ту-160 или Ту-95МС. По данным неофициальных трекеров воздушных целей, в частности monitorwar, одна из ракет Х-101 пересекла границу с Польшей в районе города Владимир Волынской области, после чего пролетела еще около 100 км и упала в поле в относительно безлюдной местности.

В польских воздушных силах подчеркнули, что атака не стала неожиданностью — очередные истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления подняли заранее, а ракеты отслеживали еще в воздушном пространстве Украины. Впрочем, цель так и не сбили. Возможной причиной Defense Express называет слишком малое время в распоряжении польских военных: летящая со скоростью около 900 км/ч ракета Х-101 преодолевает 100 км меньше чем за семь минут.

Другая вероятная причина — сложная процедура принятия решений, по которой перед уничтожением цели требуется визуальное распознавание объекта и отдельное разрешение.

«Разница в результативности двух армий во время одной и той же массированной атаки РФ стала поводом для вопросов о причинах польской неудачи», — отмечают журналисты.

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Что известно о падении вероятной российской ракеты возле Люблина

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что упавший на поле на востоке Польши на рассвете в четверг объект, вероятно, является российской ракетой. О жертвах или разрушениях польские власти не сообщают, но называют инцидент серьезным.

«Все указывает на то, что это была российская ракета Х-101, но мы хотим быть на 100% уверены в отношении типа ракеты и того, кто ее запустил», — сказал Туск.

«Неидентифицированный объект», как говорят польские власти, образовал кратер в 10 м недалеко от села Тарнава Колония, примерно в 100 км от границы с Украиной.

Это произошло во время массированного удара ракетами и дронами, которые Россия нанесла по многим регионам Украины. Главными целями стали Львовщина и Киевщина.

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Как сообщило командование Вооруженных сил Польши, военные подняли в воздух боевую авиацию и привели в готовность силы противовоздушной обороны.

Для его идентификации и перехвата направили истребитель F-16, но через несколько минут объект исчез с радаров, отмечают польские военные.

В то же время Воздушные силы Украины за несколько минут до этого в 4.34 сообщали о подлете российской ракеты в город Устилуг на границе с Польшей, в 130 километрах Люблина.

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