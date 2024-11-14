Польша разместила у границы с Россией южнокорейские танки K2

Южнокорейские танки прибыли в часть в польском городе Бранево. Они известны своими передовыми технологическими решениями.

Польша расположила южнокорейские танки K2 Black Panther в нескольких километрах от Калининградской области России.

Об этом заявила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Косцинская, сообщает PAP.

Южнокорейские танки производства Hyundai Rotem прибыли в польский город Бранево на автоприцепах. На протяжении 14 ноября представители польских военных и южнокорейской стороны завершат формальности, необходимые для принятия этих машин.

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"Следующим этапом будет оснащение танков системами, которые используются в польской армии, в том числе средствами связи", – сказала Косцинская.

Заметим, что танки K2 Black Panther известны своими передовыми технологическими решениями. В частности, они оснащены системой активной защиты, благодаря которой эффективно противодействуют ракетным и противотанковым атакам.

Напомним, накануне США официально ввели в эксплуатацию военную базу ПВО на севере Польши. Президент Анджей Дуда назвал это гарантией безопасности Польши как члена НАТО.

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