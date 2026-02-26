Польша разоблачила тайные тоннели из Беларуси: как Кремль прорывает границы НАТО по новой "схеме"

Кремль пытается прорывать границы НАТО по новой «схеме» / © ТСН.ua

Кремль перешел к новой фазе гибридной войны против Европы, используя территорию Беларуси как главную площадку для давления на НАТО.

Из-за постоянных агрессивных учений и проверки западных систем противовоздушной обороны (ПВО) на прочность, европейские лидеры все чаще предупреждают: Россия открыто готовится к прямому столкновению с Альянсом.

Польша обнаружила подземные тоннели на границе с Беларусью — при чем здесь Кремль

Россия усиливает гибридную войну против Запада, используя новые методы переправки нелегалов, пишет The Telegraph. По данным польских чиновников для прорыва границы с Беларусью начали применять подземные тоннели, к проектированию которых Минск мог привлечь вероятно специалистов с Ближнего Востока.

В течение 2025 года польская пограничная служба обнаружила по меньшей мере четыре таких объекта. Один из крупнейших пролегал вблизи села Наревка, через который переправили 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана, большинство из которых впоследствии задержали. Конструкция высотой 1,5 метра и длиной около 60 метров, имела бетонные укрепления, что свидетельствует о профессиональном исполнении.

Мигранты в Польше / © The Telegraph

В то же время это может свидетельствовать об изменении тактики организаторов миграционного кризиса, который длится с 2021 года.

Варшава отмечает, что современные системы наблюдения, тепловизоры и датчики позволяют оперативно выявлять даже подземные ходы. Появление таких сложных инженерных решений является реакцией на строительство Польшей 200-километрового барьера.

В то же время аналитики предостерегают, что Россия и Беларусь параллельно испытывают другие инструменты дестабилизации НАТО: от кибератак и диверсий до использования воздушных шаров с контрабандой.

Россия ведет гибридную войну с Западом с помощью Беларуси

Москва использует Беларусь как плацдарм для гибридной агрессии против Запада, непосредственно эксплуатируя ее территорию в собственных целях. Искусственный милитарно-миграционный кризис на восточных границах Евросоюза не утихает еще с 2021 года. В Брюсселе убеждены, что режим диктатора Александра Лукашенко сознательно превратил иностранцев в инструмент давления и дестабилизации европейского региона.

В частности, весной прошлого года ситуация обострилась до предела, когда группы мигрантов устраивали массированные штурмы польской границы со стороны Беларуси.

«14-16 марта на границе с Беларусью было зафиксировано почти 280 попыток нелегального въезда в Польшу, почти все они были прекращены. Два человека были задержаны за пособничество и соучастие. Пяти лицам была оказана помощь», — рассказывали пограничники.

Группы мигрантов устраивали массированные штурмы польской границы со стороны Беларуси / © Associated Press

Кремль ведет гибридную войну достаточно долго, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация становится более угрожающей. Мигранты, которые пытаются нелегально пересечь границу с Польшей со стороны Беларуси, агрессивно атакуют пограничников.

Только за прошлый год Польша зафиксировала не менее 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. Это чуть меньше, чем более 30 400 инцидентов, зарегистрированных в 2024 году, сообщает издание АА.

По данным пограничной службы, поток мигрантов в значительной степени сдерживается расширением запретной зоны вдоль границы и приостановлением права большинства мигрантов искать международной защиты в Польше.

Мигранты / © Associated Press

В свою очередь, из-за гибридной войны Путина, Финляндия закрыла границы с Россией.

Александер Стубб в программе Yle Ykkösaamu такое решение правительства правильным шагом, который предотвратил эскалацию. По его мнению, Москва ведет двойную игру: с одной стороны, использует иностранцев как инструмент гибридной войны, а с другой — боится массового бегства собственных граждан от мобилизации через финскую территорию.

Что известно о новой угрозе из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместные военные учения Беларуси и России, которые готовятся на белорусской территории, представляют серьезную угрозу безопасности Украины и самого белорусского народа. Об этом глава государства рассказал в интервью белорусскому независимому медиа «Зеркало».

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Он напомнил, что Россия уже использовала территорию Беларуси и прикрытие военными учениями для наступления на Украину в начале полномасштабного вторжения.

«Я знаю, что они говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Опять. Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированные, началось наступление на территорию Украины», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет отслеживать масштабы будущих маневров, чтобы оценить реальную опасность. Зеленский отметил, что ситуация угрожает не только украинцам, но и самим белорусам.

Во время совместных учений «Запад-2025» российские и белорусские военные отрабатывали сценарий нападения на Польшу. Об этом заявлял премьер-министр Дональд Туск, отметив сугубо агрессивный характер маневров.

По словам Туска, направленность тренировок четко демонстрирует подготовку к наступательным действиям против стран НАТО, а не к обороне, как это декларировалось ранее.

Россия и Беларусь испытывают на прочность воздушное пространство НАТО

В ночь на 2 февраля польские радары снова зафиксировали вход воздушных шаров со стороны Беларуси. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши отметили, что масштабы этой провокации были меньше предыдущих, а угрозы для гражданских самолетов или населения не возникло.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассматривают эти инциденты как часть российской операции «Фаза Ноль».

Москва использует Беларусь для тестирования систем противовоздушной обороны НАТО и психологического давления на Польшу и Литву / © Associated Press

«Беларусь, кажется, увеличивает количество и частоту запуска воздушных шаров в воздушное пространство Польши и Литвы. Польские и литовские органы фиксируют рекордные показатели этих инцидентов. ISW продолжает оценивать, что Россия де-факто аннексировала Беларусь и, вероятно, использует эти нарушения воздушного пространства как часть своей операции «Фаза Ноль» — информационно-психологической подготовки — для подготовки к возможной войне с НАТО в будущем».

Москва использует Беларусь для тестирования систем противовоздушной обороны НАТО и психологического давления на Польшу и Литву. Параллельно с этим неизвестные беспилотники, вероятно российские, были замечены над военными аэродромами Германии, в частности над базой Иммельманн.

Эксперты отмечают, что это не случайные события, а системная подготовка Кремля к возможному столкновению с Альянсом. В ISW отмечают, что через такие гибридные атаки Россия собирает разведданные о скорости реакции европейских военных и готовит почву для будущих агрессивных действий.

