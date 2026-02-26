- Дата публикации
Польша разоблачила тайные тоннели из Беларуси: как Кремль прорывает границы НАТО по новой "схеме"
От подземных ходов с бетонными укреплениями до запуска воздушных шаров: гибридная война РФ против Запада, по словам экспертов, перешла в опасную фазу.
Кремль перешел к новой фазе гибридной войны против Европы, используя территорию Беларуси как главную площадку для давления на НАТО.
Из-за постоянных агрессивных учений и проверки западных систем противовоздушной обороны (ПВО) на прочность, европейские лидеры все чаще предупреждают: Россия открыто готовится к прямому столкновению с Альянсом.
Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.
Польша обнаружила подземные тоннели на границе с Беларусью — при чем здесь Кремль
Россия усиливает гибридную войну против Запада, используя новые методы переправки нелегалов, пишет The Telegraph. По данным польских чиновников для прорыва границы с Беларусью начали применять подземные тоннели, к проектированию которых Минск мог привлечь вероятно специалистов с Ближнего Востока.
В течение 2025 года польская пограничная служба обнаружила по меньшей мере четыре таких объекта. Один из крупнейших пролегал вблизи села Наревка, через который переправили 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана, большинство из которых впоследствии задержали. Конструкция высотой 1,5 метра и длиной около 60 метров, имела бетонные укрепления, что свидетельствует о профессиональном исполнении.
В то же время это может свидетельствовать об изменении тактики организаторов миграционного кризиса, который длится с 2021 года.
Варшава отмечает, что современные системы наблюдения, тепловизоры и датчики позволяют оперативно выявлять даже подземные ходы. Появление таких сложных инженерных решений является реакцией на строительство Польшей 200-километрового барьера.
В то же время аналитики предостерегают, что Россия и Беларусь параллельно испытывают другие инструменты дестабилизации НАТО: от кибератак и диверсий до использования воздушных шаров с контрабандой.
Россия ведет гибридную войну с Западом с помощью Беларуси
Москва использует Беларусь как плацдарм для гибридной агрессии против Запада, непосредственно эксплуатируя ее территорию в собственных целях. Искусственный милитарно-миграционный кризис на восточных границах Евросоюза не утихает еще с 2021 года. В Брюсселе убеждены, что режим диктатора Александра Лукашенко сознательно превратил иностранцев в инструмент давления и дестабилизации европейского региона.
В частности, весной прошлого года ситуация обострилась до предела, когда группы мигрантов устраивали массированные штурмы польской границы со стороны Беларуси.
«14-16 марта на границе с Беларусью было зафиксировано почти 280 попыток нелегального въезда в Польшу, почти все они были прекращены. Два человека были задержаны за пособничество и соучастие. Пяти лицам была оказана помощь», — рассказывали пограничники.
Кремль ведет гибридную войну достаточно долго, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация становится более угрожающей. Мигранты, которые пытаются нелегально пересечь границу с Польшей со стороны Беларуси, агрессивно атакуют пограничников.
Только за прошлый год Польша зафиксировала не менее 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. Это чуть меньше, чем более 30 400 инцидентов, зарегистрированных в 2024 году, сообщает издание АА.
По данным пограничной службы, поток мигрантов в значительной степени сдерживается расширением запретной зоны вдоль границы и приостановлением права большинства мигрантов искать международной защиты в Польше.
В свою очередь, из-за гибридной войны Путина, Финляндия закрыла границы с Россией.
Александер Стубб в программе Yle Ykkösaamu такое решение правительства правильным шагом, который предотвратил эскалацию. По его мнению, Москва ведет двойную игру: с одной стороны, использует иностранцев как инструмент гибридной войны, а с другой — боится массового бегства собственных граждан от мобилизации через финскую территорию.
Что известно о новой угрозе из Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместные военные учения Беларуси и России, которые готовятся на белорусской территории, представляют серьезную угрозу безопасности Украины и самого белорусского народа. Об этом глава государства рассказал в интервью белорусскому независимому медиа «Зеркало».
Он напомнил, что Россия уже использовала территорию Беларуси и прикрытие военными учениями для наступления на Украину в начале полномасштабного вторжения.
«Я знаю, что они говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Опять. Мы посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированные, началось наступление на территорию Украины», — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет отслеживать масштабы будущих маневров, чтобы оценить реальную опасность. Зеленский отметил, что ситуация угрожает не только украинцам, но и самим белорусам.
Во время совместных учений «Запад-2025» российские и белорусские военные отрабатывали сценарий нападения на Польшу. Об этом заявлял премьер-министр Дональд Туск, отметив сугубо агрессивный характер маневров.
По словам Туска, направленность тренировок четко демонстрирует подготовку к наступательным действиям против стран НАТО, а не к обороне, как это декларировалось ранее.
Россия и Беларусь испытывают на прочность воздушное пространство НАТО
В ночь на 2 февраля польские радары снова зафиксировали вход воздушных шаров со стороны Беларуси. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши отметили, что масштабы этой провокации были меньше предыдущих, а угрозы для гражданских самолетов или населения не возникло.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассматривают эти инциденты как часть российской операции «Фаза Ноль».
«Беларусь, кажется, увеличивает количество и частоту запуска воздушных шаров в воздушное пространство Польши и Литвы. Польские и литовские органы фиксируют рекордные показатели этих инцидентов. ISW продолжает оценивать, что Россия де-факто аннексировала Беларусь и, вероятно, использует эти нарушения воздушного пространства как часть своей операции «Фаза Ноль» — информационно-психологической подготовки — для подготовки к возможной войне с НАТО в будущем».
Москва использует Беларусь для тестирования систем противовоздушной обороны НАТО и психологического давления на Польшу и Литву. Параллельно с этим неизвестные беспилотники, вероятно российские, были замечены над военными аэродромами Германии, в частности над базой Иммельманн.
Эксперты отмечают, что это не случайные события, а системная подготовка Кремля к возможному столкновению с Альянсом. В ISW отмечают, что через такие гибридные атаки Россия собирает разведданные о скорости реакции европейских военных и готовит почву для будущих агрессивных действий.