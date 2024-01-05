Польша разрешила въезд активистке из Украины после 5 лет запрета: ее выдворили из-за поста мужа

Активистка считает, что ее могли преследовать из-за отношения к правительству ПИС.

Украинской активистке Людмиле Козловской, главе Фонда "Открытый Диалог" и супруге польского активиста Бартоша Крамека, снова разрешили въезд в Польшу. Запрет длился более пяти лет.

Об этом пишет польское издание Onet.

Варшавский воеводский административный суд 13 декабря прошлого года принял решение, которым обязал главу Управления по делам иностранцев (UDSC) немедленно изъять Людмилу Козловскую из списка нежелательных лиц на территории Польши и других стран Шенгенской зоны. Вердикт не окончательный.

Людмила Козловская, глава Фонда "Открытый Диалог", попала в список нежелательных лиц в Польше в 2018 году.

"В 2018 году, после многих лет, я была выслана из Польши по личной просьбе Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, которые контролировали польские службы", — прокомментировала Козловская в интервью Onet.

Она связывает свое появление в списке с призывом "Пусть государство устоит: закроем правительство!", опубликованным годом ранее в социальных сетях его мужем, также активистом, Бартошем Крамеком.

По версии власти, призыв должен, среди прочего, содержать призыв к кровопролитию, хотя в нем не было ни слова об этом. Оно касалось реформы судебной системы и ссылалось на опыт украинского Майдана, а также на "как остановить наступление партии "Право и справедливость" на верховенство права в Польше".

В то время в Фонде "Открытый Диалог" по распоряжению бывшего министра иностранных дел Витольда Ващиковского была начата проверка. Проверкой занималось Таможенно-фискальное управление в Лодзи, где брат министра Томаш Ващиковский возглавлял один из отделов.

"Чиновники прямо признали, что финансирование Фонда было полностью использовано для выполнения его уставных задач в сфере прав человека", — говорится в сообщении.

Кроме проверок Фонда в последние годы, среди прочего, произошло также задержание Бартоша Крамека Агентством внутренней безопасности.

Теперь, когда суд решил изъять ее из списка нежелательных лиц, Людмила Козловская надеется, что перемены придут с новым правительством.

Ранее ТСН.ua писал, как украинская активистка поставила под жесткий удар власти Польши.

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