Польша репетирует войну: что известно о секретных учениях

В Польше проведут обучение и отработают действия государства в случае войны.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

По информации издания, руководство Польши через несколько дней проведет «серьезное испытание» — оно будет репетировать момент начала войны. Газета установила, что информация о планируемом обучении под кодовым названием «Край» уже была обнародована на заседании правительства.

«Обучение организовано министерством обороны, но их план утверждает президент Польши по просьбе премьер-министра. Он также руководит их ходом, но координирует Бюро национальной безопасности. В них принимают участие представители высших органов государственной власти, в частности, премьер-министр, министры, спикеры сейма и сената, руководители центральных учреждений, секретных служб и командующие вооруженными силами», — говорится в статье.

Министерство обороны ответило журналистам Rz, что информация о процессе подготовки учений, включая их участников, сценарий, дату и место проведения, является строго засекреченной информацией.

Такие учения организуют в Польше каждые четыре года, но журналисты заметили, что «ранее было иначе». Нынешние учения будут состоять, среди прочего, из стратегической оборонной игры, в ходе которой моделируются политические и стратегические решения, в частности, введение военного положения, военной игры и командно-штабных учений, но это не полевые учения.

Главная цель — проверить готовность всей системы национальной обороны: проверка функционирования стратегических планов и механизмов реагирования на кризисы и войны, тестирование сотрудничества между гражданской и военной властью, а также выявление слабых мест в командовании, коммуникации и процедурах. Результаты должны служить для обновления стратегических документов и оборонных планов, а также для повышения эффективности институциональных операций.

В издании предполагается, что эти учения продемонстрируют необходимость завершения реформы системы командования.

«У текущей структуры много недостатков, и командующие вооруженными силами (Польши — Ред.) хорошо это осознают», — отмечают в газете.

Возникают и другие проблемы: например, возможность использования спецподразделений во время конфликта ниже порога войны, то есть гибридной войны внутри Польши для ликвидации иностранных диверсионных групп. Вероятно, речь идет об угрозе из Беларуси и Калининградской области РФ, с которыми граничит Польша.

Ранее Польша отказалась отдавать Соединенным Штатам свои Patriot для Ближнего Востока.