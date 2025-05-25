Польша с союзниками подняла истребители из-за российской атаки на Украину

В Польше подняли в небо авиацию / © Associated Press

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В ночь на 25 мая Польша вместе со странами-союзницами подняла в воздух военную авиацию из-за очередной комбинированной атаки России на Украину. Кроме того, к самому высокому уровню боевой готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в своем официальном аккаунте в соцсети X (Twitter).

«В связи с атакой Российской Федерации, которая совершает удары по объектам, расположенным на территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве», — говорится в заявлении военных.

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В командовании подчеркнули, что все действия выполняются в соответствии с действующими процедурами.

«Оперативный командир задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и ресурсы, дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности», — сообщили в ВС Польши.

В заявлении уточняется, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в приграничных районах.

«Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с находящимися под угрозой исчезновения зонами», — заявили польские военные.

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Также отмечается, что ситуация остается под постоянным контролем.

«Оперативное командование ВС Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 мая совершили массированный ракетный обстрел Украины.

Мы ранее информировали, что российская стратегическая авиация в ночь на 25 мая осуществила пуски крылатых ракет из Каспийского региона, а также из района города Пенза.

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