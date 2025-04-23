Польша сделала заявление о миротворческой миссии в Украине

польская армия. / © Associated Press

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Польша не будет отправлять свои войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. Тем не менее, Варшава инициативу поддерживает.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.

"Мы этого не сделаем, но предоставим поддержку потенциальной миссии. Без Польши помощь Украине была бы невозможной", — подчеркнул политик.

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Сикорский добавил, что не менее 80% помощи Украине проходит через аэропорт в Ясенке. Кроме того, Польша предоставила ВСУ 45 пакетов помощи и начинает доставку еще одного, а также подготовила около 30 тысяч украинских военнослужащих.

"Польша также берет на себя бремя и риск логистической поддержки и обучения в рамках военной помощи, поступающей через нашу восточную границу", — сказал Сикорский.

Напомним, Радослав Сикорский обратился к России и дал совет режиму Путина. Он рекомендовал Москве заняться управлением тем, что по международному праву находится в пределах их границ.

Дата публикации 19:02, 22.04.25 Количество просмотров 9 Посланник Трампа снова едет к Путину!