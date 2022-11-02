Польша шокирована состоянием зданий, которые посольство России арендовало последние 40 лет: "Даже кабели из стен вырвали"

Польская Государственная лесная охрана взяла в аренду центр, ранее арендованный посольством России. Однако здание оказалось полностью пустым и разрушенным — россияне вырвали даже розетки и кабели из стен.

Российское посольство более 40 лет арендовало имущество в лесничестве Яблона вблизи Варшавы. Однако после расторжения сделки из-за большой задолженности стало известно, что здания полностью пусты и разрушены — выбиты окна, прогнил пол и обрушена крыша.

Об этом сообщает портал TVN24 со ссылкой на слова заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдуарда Сярко.

По его словам, в середине апреля из-за неуплаты арендной платы лесная инспекция немедленно расторгла договор с посольством России по аренде здания. Несмотря на многочисленные обращения, посольство России так и не освободило дом, поэтому имущество пришлось забирать. Однако здание оказалось настолько разрушено, что теперь на его месте придется строить новое.

"Центр полностью опустошен. Россияне разрушили все, даже кабели из стен вырвали", — рассказал спикер польских Гослесов Михал Гзовский.

Straż Leśna wkroczyła dziś na teren ośrodka w Skubiance nad Zegrzem, dzierżawionym od @LPanstwowe przez rosyjską ambasadę. По wybuchu wojny wypowiedzieliśmy im umowę. Ośrodek jest całkowicie zdewastowany. Rosjanie zniszczyli wszystko, powyrywane s nawet kable ze ścian. pic.twitter.com/HVJ3r3Djor — Michał Gzowski (@GzowskiMichal) November 2, 2022

Известно, что РФ арендовала эту территорию с 1980-х годов. Участок охватывает около 6 га. На нем расположены два отеля, две виллы и восемь летних коттеджей. Когда лесная инспекция взялась забирать имущество у россиян, все помещения были в ужасном состоянии: выбиты окна, прогнили пол, обвалены крыши, разрушена техника и мебель.

Отмечается, что россияне "исчерпали все правовые аспекты", поэтому больше "не имеют оснований претендовать на какие-либо права". Известно, что РФ задолжала за аренду имущества 12 тыс. злотых. Однако причиной расторжения соглашения был не только долг, но и "агрессия Российской Федерации против Украины".

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился начать немедленное строительство заграждений вдоль границы с Калининградской областью России. Стена будет такой же, как и на границе с Беларусью.

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