"Польша скатывается в пропасть": украинцев возмутило жестокое нападение на пару во Вроцлаве — что известно

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © facebook.com/Вячеслав Аброськин

Реклама

В польском Вроцлаве возле магазина жестоко избили молодую украинскую пару из-за языка и национального происхождения. Инцидент вызвал широкий резонанс, резкую реакцию премьер-министра Дональда Туска и волну возмущения в соцсетях.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Украинскую пару избили во Вроцлаве: что известно

Во Вроцлаве возле магазина «Żabka» трое мужчин жестоко избили украинскую пару из-за их происхождения. Нападение началось с ксенофобских оскорблений, после чего девушке разорвали ухо и порезали шею, а её жениху нанесли серьёзные травмы головы. Пострадавших госпитализировали, а инцидент вызвал широкий резонанс в Польше и Украине.

Реклама

В беседе с TVN24 20-летняя Анастасия и 21-летний Максим рассказали о причинах конфликта. Как рассказала украинка, всё началось чуть раньше в магазине, когда она стояла в очереди к кассе.

«В очередь вклинился какой-то мужчина. Он стоял сзади, а потом обошел меня в очереди. Я положила свои покупки на кассу, и кассирша сначала обслужила меня, а потом его. Я сказала ему, что так не делается и что здесь очередь. Потом его приятель начал меня оскорблять, и на улице всё и началось. Сначала один из них ударил моего парня, а через минуту я получила по лицу от другого. Меня ударили, наверное, четыре раза, в последний раз — когда мой парень уже лежал на земле, а я пыталась его поднять, потому что еще трое людей продолжали его избивать», — рассказала Анастасия.

«Этим парням что-то не понравилось, они подошли к моей машине. Начали оскорблять девушку, а мне сказали: „Иди на войну“ и так далее. Это ксенофобия», — заявил Максим.

Благодаря видео очевидца, который снял заключительную часть нападения из окна соседнего дома, сотрудники антитеррористического подразделения совместно с полицией Вроцлава задержали двух подозреваемых. Одним из подозреваемых является Адам К., известный также под прозвищем Cycu. По данным журналистов, он имеет криминальное прошлое, отбывал десятилетний срок заключения, а после освобождения начал участвовать в боях без перчаток. Вторым задержанным оказался мужчина, который, по информации польских СМИ, является футбольным хулиганом и участвует в поединках ММА.

Реклама

Дата публикации 09:52, 27.07.26 Количество просмотров 495 В Польше избили украинскую пару из-за акцента

Премьер-министр Польши отреагировал на жестокое нападение на украинцев во Вроцлаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на избиение украинцев во Вроцлаве и призвал «объявить войну насилию». Во время заседания правительства он обратился к президенту Каролю Навроцкому и оппозиционеру Ярославу Качиньскому с требованием прекратить призывы к созданию ополчений, отметив, что хулиганы и патология насилия набрались дерзости благодаря политической поддержке.

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Туск отметил, что один из нападавших ранее хвастался в сети якобы участием в «защите границы», прикрывая радикализм националистической риторикой. Премьер подчеркнул, что в Польше недопустима агрессия против уязвимых слоев населения, а украинцы все чаще становятся жертвами действий, разжигаемых национальными предрассудками и ненавистью.

«В Польше мы особенно чутко реагируем на случаи насилия, когда его жертвами становятся самые уязвимые — женщины, дети и больные. Я неслучайно поднимаю эту тему на заседании правительства, ведь речь идет о повторяющихся актах агрессии. Национальные предрассудки и ненависть нередко становятся причиной насилия. Украинцы часто оказываются среди его жертв», — заявил Туск.

Украинцы возмущены избиением молодой пары во Вроцлаве

Жестокое избиение украинской пары во Вроцлаве вызвало волну возмущения и бурную реакцию в украинском сегменте социальных сетей, в частности в Threads. Пользователи возмущены как мотивом нападения — языковым и национальным подтекстом, — так и мягкостью возможного наказания для злоумышленников. Многие обращают внимание на равнодушие прохожих, которые не заступились за пострадавших, и отмечают, что уровень напряженности и ксенофобских настроений в отношении украинцев в Польше заметно вырос за последние годы.

Реклама

Некоторые пользователи высказывают мнение, что отношение поляков к украинцам могло измениться из-за российской информационной операции против Украины.

Реакция украинцев в Threads

Реакция украинцев в Threads

Украинцы активно делятся собственным опытом пребывания в стране и пытаются понять причины такой агрессии, видя в этом, в частности, влияние враждебной пропаганды. Комментаторы отмечают, что подобные инциденты наносят ущерб самой Польше и её обществу:

«Боксеры в состоянии алкогольного опьянения с кастетом (и, возможно, ножом) группой едва не убили человека — и всего лишь до 5 лет?»;

«О, такие законы в Польше, вопрос в том, будут ли они сидеть 5 лет? Так и есть, позор для Польши»;

«Эти дебилы 🇵🇱 когда приезжали или приезжают в 🇺🇦, они общаются на своем пшецком языке, какого х**** они не общаются на украинском языке, у нас в Украине»;

«То ощущение, когда нам очень повезло с соседями»;

«Кажется, часть поляков **бнулись так же, как некоторые наши люди. Но у них дома войны нет…»;

«Очень грустно. Польша катится в пропасть… будет ли там Россия?.. они сами её туда зовут своими действиями».

Реакция украинцев в Threads

Реакция украинцев в Threads

Реакция украинцев в Threads

Реакция украинцев в Threads

Реакция украинцев в Threads

В то же время в комментариях звучат слова сочувствия и пожелания скорейшего выздоровления молодой паре. Украинцы призывают польские правоохранительные органы к максимальной строгости и справедливости, подчеркивая: «Желаю, чтобы дело быстро разрешилось, а дети быстро пришли в себя и выздоровели, а виновные понесли ответственность за свое варварство».

Реакция украинцев в Threads

Отметим, что двум мужчинам, задержанным по подозрению в нападении на украинскую пару во Вроцлаве 26 июля на почве , уже официально предъявлено подозрение в умышленном избиении и применении физического насилия на почве национальной ненависти.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров