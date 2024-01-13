Польша снова поднимала авиацию из-за ракетных ударов РФ по Украине

Авиация Польши и союзников была в готовности из-за очередной ракетной атаки россиян по Украине.

Вооруженные силы Польша утром 13 января приводили свою авиацию в состояние боевой готовности из-за ракетных ударов России по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил, пишет Polskie Radio.

Так, авиация союзников и Польши была задействована ввиду "повышенной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с намерениями нанести удары по территории Украины".

Уже через некоторое время в связи с понижением уровня угрозы авиация Польши и союзников вернулась к стандартным действиям, объявили в Оперативном командовании польских ВС.

"Польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", – подчеркнули там.

Напомним, 29 декабря 2023 года воздушное пространство Польши нарушила российская ракета. По словам военных, ракета залетела на 40 километров в глубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

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