Польша снова поднимала в воздух авиацию во время ракетной атаки на Украину

Была задействована польская и союзническая авиация.

Вторую ночь подряд соседняя Польша поднимала свою авиацию из-за массированной атаки России на Украину.

Об этом сообщают Вооруженные силы Польши.

Отмечалось, что была зафиксирована активность дальней авиации РФ и нанесение ракетных ударов самолетами Ту-95, Ту-22 и МИГ-31 по объектам Украины.

"Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", — подчеркнули в сообщении польских вооруженных сил.

Кроме того, граждан предупредили о повышении уровня шума в юго-восточной части страны из-за активации союзнической авиации.

Как сообщалось, этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 151 воздушную цель. Армия РФ нанесла комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры.

Напомним, утром 21 марта Польша поднимала в воздух истребители во время ракетной атаки на Украину. Оперативное командование Вооруженных сил Польши делало это на случай залета воздушных целей на свою территорию.

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