Польша снова "выгуляла" истребители, пока РФ атаковала Украину

В Польше снова поднимали в воздух истребители для защиты воздушного пространства страны в то время, когда Россия наносила массированный удар по Украине в ночь на 14 марта.

Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в Х.

«Из-за активности дальней авиации Российской Федерации, которая совершает удары по территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем (польском — Ред.) воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Командование заверило, что привлекли все необходимые силы и находящиеся в его распоряжении ресурсы. Поляки подняли в воздух очередные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного обнаружения, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в самый высокий уровень боевой готовности.

Ранее сообщалось, что в Киевской области после российских ударов выросло число погибших до четырех.

Из-за ударов часть регионов Украины переходит к аварийным отключениям. В результате удара обесточены потребители в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.